Diputados trataron y aprobaron numerosos proyectos en la 15° sesión ordinaria

Santa Cruz-, Mientras tanto, el proyecto para restituir a Sosa como Procurador General volvió a la comisión de Legislación General donde se incorporará una modificación técnica jurídica para ser tratado en la próxima sesión.

Presidida por el vicepresidente 1° de la Honorable Cámara de Diputados de la provincia, Javier Jara, y con la presencia de la totalidad de los diputados, se desarrolló la 15° sesión ordinaria del 52 período legislativo en el recinto de la Legislatura Provincial, donde los legisladores presentaron, trataron y aprobaron diversas iniciativas de interés para la comunidad.

En este marco, los diputados aprobaron el proyecto de Resolución N°643/25 de autoría del diputado Santiago Aberastain mediante el cual felicita a la delegación Escuela de Taekwondo Guevara de Puerto Deseado por su destacada participación en el Mundial de Taekwondo ITF World Championship Argentina 2025. Asimismo, se aprobó el proyecto de Resolución N°658/25 de la diputada Fabiola Loreiro con motivo de celebrarse el 147° aniversario de Puerto Santa Cruz y el proyecto de Declaración N°651/25 de autoría de la diputada Patricia Urrutia declarando de interés la realización de la caminata Venedici por la lucha contra el cáncer de mama, con el fin de reconocer la labor de la asociación.

Por último, resulta importante aclarar que el proyecto de Ley N°561/25 impulsado por el gobernador Claudio Vidal para la modificación de la Ley 1600 (y sus modificatorias) «Orgánica del Poder Judicial» que busca la reincorporación del Dr. Eduardo Sosa como Procurador General de la provincia de Santa Cruz, retornó a la comisión de Legislación General donde se modificará una cuestión de índole técnica jurídica detectada en el transcurso de la presente sesión. De esta forma y una vez incorporada la modificación, volverá al recinto para ser tratada en la próxima sesión ordinaria.

