Docentes accedieron a más de mil cargos en los Actos Públicos de Ofrecimiento

Santa Cruz-, El Consejo Provincial de Educación llevó adelante este sábado 7 de marzo los Actos Públicos de Ofrecimiento de Cargos y Horas Cátedra en distintas localidades de Santa Cruz, una instancia central para la cobertura de vacantes y la organización del ciclo lectivo en todos los niveles del sistema educativo.

Durante la jornada se pusieron a disposición más de 750 cargos docentes y más de 6.000 horas cátedra, lo que permitió que más de mil cargos fueran tomados por docentes en instituciones educativas de toda la provincia.

Estos ofrecimientos corresponden a cargos base, doble cargo, interinatos y suplencias, y forman parte de los mecanismos habituales del sistema educativo que permiten asignar vacantes mediante un proceso público y transparente.

Los actos comenzaron a partir de las 8:00 horas y se desarrollaron durante toda la jornada en distintos puntos del territorio provincial, avanzando en la cobertura de cargos en los diferentes niveles y modalidades.

En la zona sur, las actividades se realizaron en Río Gallegos, incluyendo a las localidades de Las Vegas, Bella Vista, Camusu Aike y El Cóndor, además de El Calafate, Río Turbio, Julia Dufour y Fuentes del Coyle.

En la Cuenca Carbonífera, los actos se desarrollaron en 28 de Noviembre, junto a las localidades de Rospentek y Glencross, y también incluyeron a Gobernador Gregores, Puerto Santa Cruz y Comandante Luis Piedra Buena.

Por su parte, en la zona norte los ofrecimientos se realizaron en Caleta Olivia, Cañadón Seco, Fitz Roy y Jaramillo, con participación de docentes de Las Heras, Pico Truncado y Koluel Kaike, además de Perito Moreno y Lago Posadas.

Desde el Consejo Provincial de Educación destacaron que los actos correspondientes al Nivel Inicial y a la Modalidad Especial ya finalizaron, permitiendo avanzar en la cobertura de cargos en estas áreas del sistema educativo.

En ese marco, el lunes continuará el desarrollo de los actos públicos de ofrecimiento para el Nivel Primario y Secundario, a fin de avanzar en la cobertura de cargos y horas cátedra en el sistema educativo provincial.

La concreción de estas instancias resulta fundamental para garantizar la presencia de docentes frente al aula en cada sala, grado o sección, asegurando así el normal desarrollo de las actividades escolares en todo el territorio santacruceño. Asimismo, se destacó el acompañamiento de equipos directivos y docentes de las instituciones educativas, quienes organizaron los espacios para recibir a los postulantes durante toda la jornada.

Visited 22 times, 22 visit(s) today