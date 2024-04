Durante el año 2023 el 66% de las reuniones de comisión no se realizaron por falta de quórum o suspensión

Santa Cruz-, En el inicio de un nuevo período legislativo, la Honorable Cámara de Diputados de Santa Cruz realizó un balance e informó el desarrollo de la labor parlamentaria durante el año pasado.

A continuación, se detallan las reuniones de Comisión que se realizaron, las que no se concretaron por falta de quórum y las que se suspendieron, con la intención de garantizar la transparencia y mostrar a la comunidad santacruceña lo realizado en años anteriores, entendiendo que se trata de información pública a la que deben tener acceso todos los vecinos de Santa Cruz.

En relación a la comisión de Asuntos Constitucionales, de 17 reuniones sólo se realizaron 7, no hubo quórum en 5 y 5 se suspendieron. Asimismo, en la comisión de Perspectiva de Género, de 17 reuniones sólo se realizaron 7, no hubo quórum en 5 y 5 se suspendieron. En cuanto a la comisión Investigadora de la Administración Pública, de 6 reuniones, sólo se realizaron 3 y 3 no tuvieron quórum; mientras que de las 17 reuniones previstas en la comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología solamente se hicieron 6, mientras que 6 no tuvieron quórum y 5 se suspendieron. Respecto a la comisión de Obras Públicas, Vialidad y Transporte, de 17 encuentros, se concretaron 3, 9 no tuvieron quórum y 5 se suspendieron; mientras que en la comisión de Energía y Combustibles de 18 reuniones, solo se hicieron 2, 10 no tuvieron quórum y 5 se suspendieron. Asimismo, de las 17 reuniones previstas en la comisión de Producción Agropecuaria y Pesca, sólo se concretaron 3, 9 no tuvieron quórum y 5 se suspendieron; mientras que en la comisión de Desarrollo Social, de 18 encuentros solo se concretaron 8, 4 no tuvieron quórum y 5 se suspendieron.

Por otra parte, de las 17 reuniones previstas en la comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, sólo se hicieron 7, 5 no tuvieron quórum y 5 se suspendieron. Lo mismo sucedió en la comisión de Industria, Comercio y Turismo, donde de las 17 reuniones se hicieron 7, 5 no tuvieron quórum y 5 se suspendieron. De igual manera, de las 17 reuniones previstas de la comisión de Recursos Naturales, Ambiente y Minería, sólo se hicieron 8, 4 no tuvieron quórum y 5 se suspendieron. Algo similar ocurrió con la comisión de Familia Niñez y Juventudes donde de 17 encuentros sólo se realizaron 5, 7 no tuvieron quórum y 5 se suspendieron; o en la comisión de Asuntos Municipales donde de 17 reuniones sólo se realizaron 2, 10 no tuvieron quórum y 5 se suspendieron. Por último, de los 17 encuentros previstos en la comisión de Presupuesto y Hacienda se concretaron 7, 4 no tuvieron quórum y 5 se suspendieron; y en Legislación General, de 17 reuniones se hicieron 7, 5 no tuvieron quórum y 4 se suspendieron.

Vale destacar que en ese entonces, el bloque del Frente de Todos contaba con amplia mayoría de integrantes en cada una de las comisiones, quedando con 4 representantes propios en las comisiones integradas por 5 legisladores, quedando el único restante para el bloque Nueva Santa Cruz. Lo mismo ocurría con las comisiones integradas por 7 legisladores, contando el Frente de Todos con 6 miembros permanentes y 1 representante para el bloque Nueva Santa Cruz. De este modo, de las 246 reuniones de Comisión que deberían haberse realizado durante el periodo 2023 sólo se realizaron 82, lo que equivale al 33,3% del total. Es decir que el 66,7% de las comisiones del periodo no se realizaron, ya sea por falta de integrantes necesarios para poder realizarse (quórum), o por haber sido suspendidas.