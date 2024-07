El astrónomo Josep Masalles será testigo del eclipse anular en Parque Patagonia

Santa Cruz-, El próximo 2 de octubre, los cielos de la Patagonia se vestirán de gala para recibir un evento astronómico de gran magnitud: un eclipse anular de sol. Este acontecimiento será presenciado por cientos de personas, pero entre ellas destaca un nombre con experiencia y dedicación en la observación de estos fenómenos: Josep Masalles Román, un experimentado astrónomo y observador de eclipses originario de Barcelona.

Aunque los eclipses anulares suelen ser considerados de menor interés comparados con los totales, el astrónomo barcelonés, Josep Masalles, insiste en que todavía tienen mucho valor. «Los diferentes contactos entre la luna y el sol permiten estudiar diversos aspectos astronómicos. Espero poder disfrutarlo plenamente en Patagonia y que el tiempo acompañe”.

¿De qué se trata? Un eclipse anular de sol ocurre cuando la luna pasa entre la tierra y el sol, pero no cubre completamente el sol. Esto sucede porque la luna está más lejos de la tierra y parece más pequeña en el cielo. Como resultado, durante el máximo del eclipse, se ve un anillo brillante del sol alrededor de la luna oscura, conocido como «anillo de fuego». A diferencia de un eclipse total, donde el sol está completamente bloqueado, en un eclipse anular siempre queda visible una parte del sol. La trayectoria del eclipse solar anular de este año tendrá una visión privilegiada del “anillo de fuego” cuando alcance su punto máximo en Parque Patagonia, donde se preparan distintas actividades para disfrutarlo.

Josep Masalles Román se describe a sí mismo como un observador de eclipses, más que un cazador. “Entiendo que se me llame cazador de eclipses porque voy recorriendo el mundo observándolos —explica— pero prefiero utilizar la palabra observador, incluso diletante». Desde muy joven, Masalles ha sentido una profunda fascinación por la astronomía. “Mi interés por los eclipses comenzó en mi adolescencia, a los 15 o 16 años, cuando vi mi primer eclipse parcial. A pesar de no ser un eclipse total, me impresionó profundamente, por el hecho de que muchas de las cosas que yo había leído y que había estudiado en relación con las órbitas del sistema planetario, a la composición del universo, las veía reflejadas en un acontecimiento único, como es que la luna oculte el disco solar”.

Su primer eclipse total lo llevó a recorrer 4.000 kilómetros en coche hasta Finlandia en 1990. “Ver la oscuridad y la sensación de la primera vez que se oculta totalmente el sol, impresiona a cualquier persona”, recuerda. Desde entonces, su pasión lo ha llevado a presenciar la abrumadora suma de 42 eclipses, de los cuales 22 han sido totales y 10 anulares, incluyendo el próximo en Patagonia. Masalles menciona el primer eclipse total como un evento incomparable: “Un eclipse total es el mayor espectáculo que hay en el cosmos. Ver el anillo de diamante, las perlas de Bailey, la corona… es un espectáculo científico que une la belleza intrínseca con la del conocimiento”, cuenta entusiasmado.

La observación de un eclipse no es una tarea sencilla. Requiere una preparación meticulosa que combina conocimientos astronómicos, meteorológicos y logísticos. «Primero tienes que tener en cuenta la trayectoria del eclipse y las condiciones del terreno y meteorológicas”, explica el astrónomo. “Hay que ver las previsiones meteorológicas para encontrar el lugar con mayor probabilidad de cielos despejados y también considerar las infraestructuras necesarias para llegar allí”. Para el eclipse anular de octubre, Masalles ha estado en contacto con el Grupo Osiris, liderado por Diego Galperín. “Ellos tienen experiencia en organizar observaciones de eclipses en Argentina. Ya he ido varias veces con ellos y confío en su organización para este evento en el Parque Patagonia”.

El eclipse anular del 2 de octubre en el Parque Patagonia no solo será un evento astronómico de relevancia, sino también una oportunidad para destacar la belleza natural y el potencial turístico de la región noroeste de Santa Cruz. “Espero poder disfrutar del eclipse en Patagonia y que el tiempo acompañe”, dice Masalles con anticipación.

Josep anima a todos a presenciar al menos un eclipse total en sus vidas. “Es un espectáculo fantástico. Ver cómo el sol desaparece, cómo oscurece, cómo llega la sombra, el anillo de diamante, las perlas de Bailey y la corona solar es un espectáculo único”.

Su consejo para aquellos interesados en seguir sus pasos es claro: “Unirse a grupos con conocimiento, visitar planetarios, relacionarse con universidades y buscar información en internet. La belleza del acontecimiento se disfruta mucho más si conoces los entresijos científicos que supone”.

Además, Josep ha visto eclipses en lugares tan diversos como Argentina, Chile, la Guayana, Panamá, Estados Unidos, Irán, Mongolia, Libia, Kenia, Australia y China, entre otros. Cada destino ofrece una experiencia única y contribuye al vasto conocimiento que ha acumulado a lo largo de los años.

Con su vasta experiencia y pasión por la astronomía, Masalles no solo observará el eclipse este año en Parque Patagonia, sino que también contribuirá a la comprensión y apreciación de este magnífico evento natural, ineludible este año para todos aquellos que deseen maravillarse con uno de los espectáculos más impresionantes del cosmos.