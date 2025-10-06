El Circulo de descendientes participaron del tradicional desayuno

Las Heras-, El Intendente Antonio Carambia y junto al Senador Jose Maria, y en el marco de los 111 años de nuestra querida Las Heras, compartieron el tradicional desayuno con antiguos pobladores de nuestra localidad.

Carambia manifestó que; «Siempre es un momento muy especial, lleno de recuerdos, historias y afecto hacia quienes forjaron los cimientos de nuestra ciudad».

El Intendente agradeció de corazón a cada uno por seguir acompañando y mantener viva esta identidad lasherense que seguimos construyendo juntos.

Visited 61 times, 11 visit(s) today