El Diputado Claudio Vidal votó a favor de la ley de plan de pago de deuda previsional

Nacionales-, Mientras los Trolls del oficialismo salieron a mentir en las redes sociales, la norma quedó sancionada por 134 votos a favor y 107 en contra, y esto permitirá que 800.000 argentinos que no cuentan con aportes suficientes puedan acceder a una jubilación.

“Creemos que esta ley es importante para que muchas personas puedan acceder al beneficio de la jubilación, pero no es la solución y genera un problema al resto del sistema de reparto que hay que atender”, dijo el diputado de SER Santa Cruz.

Con un sector de la oposición, el Frente de Todos en la Cámara de Diputados logró convertir en ley el plan de pago de deuda previsional, que apunta a beneficiar alrededor de 800 mil personas que no cuentan con los aportes suficientes para poder acceder a una jubilación.

El diputado nacional Claudio Vidal acompañó el proyecto por las implicancias sociales que tiene, aunque aclaró que “tenemos un problema grande de informalidad, el trabajo en negro y la evasión tributaria que perjudica el financiamiento del sistema jubilatorio, lo que impide que se puedan pagar mejores jubilaciones, que el sistema sea sustentable. De igual manera lo es el aumento en la desocupación y la pobreza, esto achica el mercado laboral y hace caer el consumo. Hay que ver todo el panorama y entender que se hacen las cosas mal. Hay cuestiones de fondo que se deben tratar, y dejar de hacer show para los medios en un año electoral. Juegan con la necesidad y los sueños de la gente”.

“Equiparan lo que no es equiparable. Mezclan lo contributivo con lo no contributivo, profundizando las asimetrías y complicando la sustentabilidad de un sistema que ya tiene demasiados problemas, con cajas que durante muchos años fueron saqueadas. Eso no quita que hay que darle respuesta a la gente, que esos 800.000 hombres y mujeres van a poder ahora jubilarse pagando los aportes que le falta a través de una moratoria, y eso genera consumo y genera ingresos a través de impuestos, lo que permite financiar programas y reactivar la economía”, dijo Claudio Vidal.

El legislador del bloque SER en el Congreso de la Nación pidió que “sería bueno también que traten muchos de los proyectos de ley que presenté desde diciembre de 2021 para mejorar la calidad de vida de los santacruceños y que se generen puestos de trabajo, por nombrar algunos puedo mencionar la creación del Fondo Fiduciario del Instituto de Tecnología Agropecuaria -FINTA-, la Emergencia Hídrica en la Provincia de Santa Cruz, la eliminación del impuesto a las ganancias a los trabajadores petroleros, o que se declare de interés estratégico nacional el desarrollo de las áreas hidrocarburíferas maduras existentes en el territorio argentino. Para algunos proyectos o temas el oficialismo se apura y negocian quorum y votos, para otros temas, que no son de su interés, hacen silencio, cajonean los expedientes, no dan dictamen de comisión, así está la Argentina y así se perjudica Santa Cruz”.

Apenas se conoció el resultado de la votación, en las redes sociales de Santa Cruz comenzó a viralizarse un flyer y a compartirse una fakenews que hablaba del voto negativo del diputado nacional Claudio Vidal.

Ante este hecho y consultado por los medios el presidente de SER Santa Cruz explicó que “estamos primeros en las encuestas, buscan de cualquier manera lesionar mi imagen, para hacerle creer a los santacruceños que no me importa el bienestar de la gente. Ya largaron con la campaña sucia, tenemos que dar vuelta la página y terminar con esta forma de ganar elecciones y hacer política. No les tengo miedo, y la gente ya sabe quién soy y sabe muy bien quiénes son ellos”, concluyó.