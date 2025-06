El Edil Gómez presentó y logró la aprobación de 03 proyectos clave en beneficio de la comunidad

Las Heras-, En una nueva sesión ordinaria celebrada el jueves 19 de junio, el concejal Dr. Mauricio Hernán Gómez presentó y obtuvo la aprobación unánime de tres iniciativas fundamentales para 1. fortalecer la seguridad vial, 2. promover una mayor convivencia social, 3. fomentar el acceso a la cultura desde la infancia.

1. 🚫 Cero Alcohol, Cero Excusas: Ordenanza para una conducción segura y responsable

El Honorable Concejo Deliberante aprobó por unanimidad la ordenanza de Alcoholemia Cero, reforzando lo ya estipulado en la localidad además de modificación impulsadas por el Dr. Gómez, que establece:

Alcohol 0,0 g/l en sangre al momento de conducir.

Prueba obligatoria con derecho a contraprueba, garantizando transparencia en los controles.

Entrega obligatoria de acta y comprobante en cada operativo.

Multas con valores significativamente aumentados, como medida ejemplificadora.

Prohibición de consumir alcohol en la vía pública o al salir de locales.

el concejal Gomez expresó: “Esta ordenanza no busca perseguir, sino prevenir y salvar vidas. Debemos entender que ningún siniestro vial ocurre por casualidad: ocurre por decisiones evitables. Apostamos a una política pública seria, que proteja no solo al conductor sino también al peatón, al ciclista y a toda la comunidad. Conducir con alcohol en sangre no es un derecho, es un riesgo para todos».

Además, subrayó que este paso es parte de una política integral para reducir los accidentes de tránsito, concientizar a la población y generar una cultura de respeto y responsabilidad vial.

2. Por una sociedad en comunidad y accesible: se declaró de interés municipal la jornada sobre discapacidad visible y no visibles y psicomotricidad

También fue aprobada la declaración de interés municipal, educativo y comunitario a la jornada realizada el 10 de junio junto a la Sala de Psicomotricidad Municipal. La propuesta promovió una mirada profunda y empática hacia personas con discapacidades visibles e invisibles, y propuso acciones para:

Desarrollar conocimientos y sensibilidad profesional en todos los ámbitos públicos.

Brindar atención adecuada, empática y efectiva a personas con discapacidad.

Visibilizar herramientas de accesibilidad como el CUD, LSA, Braille y la Cinta Girasol.

Vincular este enfoque con las políticas de salud, educación y comunidad.

3. 🎨 Infancia, arte y diversidad: el proyecto del Jardín N° 47 fue declarado de interés cultural y municipal

Se declaró de Interés Municipal y Cultural el proyecto “Abriendo los ojos al mundo” del Jardín de Infantes N° 47 “KOONEK”. Esta propuesta artística y pedagógica permite que los más pequeños:

Conozcan otras culturas del mundo mediante experiencias creativas e inclusivas.

Desarrollen su imaginación, identidad y expresión libre.

Participen junto a sus familias de un proceso educativo que promueve el respeto, el arte y la diversidad.

“Estos proyectos no surgen detrás de un escritorio. Son el resultado del diálogo permanente con la comunidad, las familias, las instituciones y los profesionales. Queremos una ciudad más justa, segura y en convivencia donde nadie quede afuera y donde cada decisión política ponga la vida y la dignidad en el centro”, finalizó el concejal Gómez.

