El Gobierno echo al fotógrafo permitió identificar al agresor de Pablo Grillo

Nacionales-, El Gobierno de Javier Milei desvinculó de la Secretaría de Cultura al fotógrafo Kaloian Santos Cabrera, quien capturó las imágenes que permitieron identificar al agente que agredió brutalmente al manifestante Pablo Grillo, en el marco de la represión a jubilados ocurrida en las últimas semanas.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, Santos Cabrera fue el único trabajador del área de Prensa despedido el 31 de marzo, bajo el argumento de una «reducción de personal». Sin embargo, la directora de Comunicación de la Secretaría de Cultura, María José Pérez Insúa, admitió que la orden «vino de más arriba».

El reportero gráfico, que se desempeñaba en el Estado desde 2012, explicó en declaraciones a El Destape que su contrato debía renovarse por un año tras aprobar un examen de idoneidad. “Sin embargo, en enero me lo renovaron solo por tres meses. Me dijeron que fue un error y que en abril se iba a renovar automáticamente hasta diciembre. El lunes 31 me llamaron para decirme que no sería así”, contó.

Además de su trabajo en Cultura, Kaloian es fotógrafo de manifestaciones y marchas, una actividad que desarrolla por fuera de su horario en el Estado. Según pudo reconstruir este medio, desde el Ministerio de Capital Humano se habría bajado su nombre para que no sea renovado.

“Sabía que esto podía ocurrir con este gobierno y no me arrepiento. Mi trabajo en el ministerio fue impecable, con un sentido de pertenencia labrado durante más de una década, sin importar el gobierno de turno. De todo eso y de poder mostrar la realidad con mi cámara en la calle me siento profundamente orgulloso”, expresó.

Las fotos que difundió permitieron reconocer a uno de los efectivos que golpeó a Pablo Grillo, quien continúa recuperándose de sus heridas. La medida de apartarlo de su cargo generó fuertes críticas en el ámbito cultural y periodístico.

Fuente: Noticias Argentinas

