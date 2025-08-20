El gremialista Sergio Sarmiento: “El padre Molina hace 15 años que no vive acá”.

Santa Cruz-, Todavía siguen las repercusiones por la lista del PJ Santacreuceño con sus candidatos a diputados nacionales.

Quien salió a dar su postura es el gremialista Sergio Sarmiento de quien se hablaba para integrar esta lista. En diálogo con los medios, el camionero mostró su enojo y disgusto por la forma en que se eligen los candidatos☝️. “Se sigue actuando de la misma forma, de hace años, llaman desde Bueno Aires, creen que es la mejor forma y piensan que así van a ganar”, expresó.

Asimismo, reconoció que lo llamaron para ocupar otro lugar en la lista, pero «dijimos que no porque no era el primer lugar tal como era la idea de los gremios que me acompañan» y mismo tiempo dijo que “El padre Molina hace 15 años que no vive acá”.

Por último, indicó que no va acompañar a esta lista porque no se siente representado, “lejos de ser una lista peronista, la gente que esta en la lista no se los vio por ningún lado oponerse al gobierno nacional y provincial”, sentenció.

Nota: La Vanguardia Noticias #RadioVanguardia

