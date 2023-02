El gremio ADOSAC no descarta el NO inicio de clases en la provincia.

Provinciales-, El secretario General, Javier Fernández, sostuvo que el 3% ofrecido, no es suficiente y recordó que el año pasado durante el primer semestre, la propuesta supero 10% a la inflación.

Este lunes se retomó la negociación salarial entre ADOSAC y el CPE, e independientemente de lo que ofrezca el gobierno, el gremio docente insiste en que deben «ganarle a la inflación» y no «empatarle».

Por eso en el Congreso que realizó ADOSAC el sábado último rechazó la oferta que consistió en aplicar la cláusula gatillo desde el mes de enero hasta junio inclusive, y además incorporar un 3% o acumulativo al valor punto, retroactivo a los haberes del mes de enero.

El gremio espera saber cuál será el IPC-índice de Precios al Consumidor- del mes de enero, pero además que les ofrezcan una suma superior- no el 3%- para mejorar los haberes. A la fecha, un maestro ingresante percibe 99 mil pesos de bolsillo. El año pasado, la organización reclamó 120 mil pesos como mínimo.

«Entendemos que la cláusula gatillo debe estar todo el año», dijo Javier Fernández, secretario General de ADOSAC. «La cláusula gatillo debe ser automática, no la rechazamos, pero decimos que por eso no debe formar parte de la discusión salarial para que no perdamos frente la inflación», aclaro el dirigente a TiempoSur.

El 27 de febrero, dentro de dos semanas, iniciará el ciclo lectivo. Fernández no descartó que haya medidas de fuerzas si no logran un acuerdo. «No lo descartamos, pero se debe mejorar se 3% ofrecido y mantener abierta la paritaria», sostuvo, aunque destacó que «hay tiempo para una mejorar y aparezca otro porcentaje porque le estamos empatando a la inflación, no le estamos ganado y ese 3% representa solo 3 mil pesos para un maestro ingresante».

Fernández entiende que la provincia cuneta con fondos para proponer una mayor suba en los salarios.

El año pasado

En el primer semestre del 2022, antes de las medias de fuerzas que comenzó ADOSAC luego del receso invernal, el acuerdo llegó de manera rápida. El dirigente recordó que el gobierno ofreció 61%, un 10% por encima de lo que se estipulaba de inflación para ese año.

«La oferta supero a la inflación, y hoy estamos en ese punto de partida. Creemos que tiene los fondos porque hablan de regalías, superávit y mejora en la recaudación. A ves hay que ver cuáles son las prioridades», vertió.

