El HCD Solicita al Gob. Provincial que genere fuentes genuinas de trabajo

Las Heras-, En el Honorable Concejo Deliberante, la Concejal Yapura presentó una moción sobre tablas a sus pares y en su tratamiento ha sido aprobado por unanimidad de criterios por los ediles presentes; Bernacki, Mercado, Monteros, Alonso.

En el mencionado proyecto de Resolución, se solicita a los dirigentes del Gobierno de Turno de la Provincia de Santa Cruz, la falta de estructura y distribución, responsabilidad, seriedad, planificación de inversiones financieras públicas, la responsabilidad de presentar proyectos, la toma decisiones equivocadas.

Mediante el mismo pone en consideración, que hoy debemos estar más que preocupados, porque vemos que la crisis está avanzando a pasos agigantados y la falta de repuestas desde el Gobierno de la Provincia de santa Cruz, que no solo mira para otro lado y se hace el desentendido. Comentan en cada discurso que les preocupa la justicia social, las fuentes laborales, la inclusión y la equidad de las personas, haciendo un análisis de los hechos es todo mentira, solo le preocupan de sus intereses y preeminencia. Nadie duda que están en sus cargos y puestos para beneficiarse económicamente. Haciendo un resumen de sus carreras políticas, pobre no es ninguno de los que se sientan en el gobierno provincial, y pensar que muchos empezaron sus carreras políticas siendo pobres. Otros, en verdad eran millonarios cuando entraron a la política, y hoy sus capitales son aún más acaudalados.

Dicho Proyecto en su tratamiento ha sido aprobado por unanimidad. El citado instrumento legal, en su parte reza lo siguiente:

ARTICULO N° 1: ARTICULO N ° 1: SOLICITAMOS, al Gobierno de la Provincia de Santa Cruz, en la persona de la Sra. Gobernadora Dra. Kirchner, Alicia Margarita, que vivimos todos los días en una emergencia social sin precedentes en generar fuentes genuinas de trabajo. El sistema de Santa cruz está en tensión y se pone en discusión todos los días el acceso de los santacruceños a fuentes de trabajo, a las cuberturas médicas y a la educación. La desigualdad social crece, y con ella la desigualdad en el ámbito social. La decadencia aumenta, al mismo tiempo crece la ignorancia y la marginalidad de las personas. Debemos estar más que preocupados, porque vemos que la crisis está avanzando a pasos agigantados y la falta de repuestas desde el Gobierno de la Provincia de santa Cruz, que no solo mira para otro lado también se hace el desentendido. Necesitamos políticas que generen fuentes genuinas de trabajo, que defiendan los recursos, que se distribuya de forma equitativa y justamente la riqueza, que protejan a los pequeños productores y grandes productores locales de cada localidad de la Provincia. Las políticas del Estado Provincia que conllevan adelante el gobierno nos han dejado a la deriva y en caída libre del poder adquisitivo, de las jubilaciones, la perdida de fuente de trabajos genuino, han generado grandes desequilibrios en la caja jubilatoria y ni hablar de la obra social provincial. No han defendido a los obreros de los Yacimientos Petroleros ,Yacimientos Mineros, Empleados Estales, Empleados de la educación, Empleados Municipales. Tendrían que dejar de vender concesiones de yacimientos a empresarios que no piensen en el futuro de la Provincia de santa Cruz.

ARTICULO N ° 2: SOLICITAMOS, a la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Cruz, que actúen inmediatamente a la problemática que está atravesando la provincia de Santa Cruz. Por los índices y parámetros elevados de pobreza e indigencia, es preocupante y se debe entender que se han tomado decisiones equivocadas en los últimos años de gobierno. La ausencia del estado provincial respecto a responsabilidades con la ciudadanía son algo que se comprueba fácilmente. El debilitamiento y ahogo que se observa en los presupuestos de las políticas y programas estratégicos para la inclusión de la provincia es notorio. La estructura y distribución de los presupuestos públicos son aspecto central para valorizar las políticas que se proponen implementar una gestión de gobierno, los presupuestos de la provincia Santa Cruz establece un piso muy bajo, potenciado por el déficit histórico en la provincia y nacional. De ninguna manera alcanzará a cubrir el atraso de venimos arrastrando de varios gobiernos. No estamos viendo perjudicados por la falta de gestiones en programas de inversiones financieras, el compromiso con el pueblo para generar fuentes de trabajo genuino, invertir y ampliar acciones que contribuyan ampliar en la Educación y la calidad de la misma. Analizar las ventas de concesiones de yacimientos a empresarios que no piensan en el futuro de la Provincia de santa Cruz. El mayor problema que hoy atraviesa el Gobierno de la Provincia de Santa Cruz es que no encuentra el rumbo, y además de un modelo agotado que nada resuelve, es la gran cantidad de funcionarios que complican la gestión de gobierno, que solo se encargan de obstaculizar cualquier propuesta que se presente y/o envíe los Municipios de la provincia solicitando obras de infraestructuras e inversiones. Solo le pedimos que sean responsables y hagan su trabajo. Dejen de lado la mediocridad que los caracteriza y permitan que los habitantes de cada localidad puedan acceder a vivir dignamente. Cada día que se pierde en la provincia, no se recupera. Como presidenta del Honorable Concejo deliberante de la Ciudad de Las Heras tengo el deber y la Obligación de gestionar proyectos que tengan como razón de ser una referente de la comunidad de Las Heras. Que de ninguna manera descreo que lo solicitado por fuentes de trabajo genuino ya planteadas con antaño, y no hagan omiso a mi solicitud. Lo he dicho infinidad de veces: necesitamos que se hagan inversiones en la provincia.

ARTICULO N ° 3: COMUNÍQUESE y ELÉVESE COPIA, a la Casa de Gobierno de la Provincia de Santa Cruz, a la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia Santa Cruz, Diputado por Pueblo Sr. Elorrieta, Hernán, Departamento Ejecutivo Municipal de la Ciudad de Las Heras, además dependencias que correspondan, Regístrese, Publíquese y Cumplido ARCHÍVESE.

ARTICULO N ° 4: INVÍTESE, a los demás ediles de los Bloques Parlamentarios el acompañamiento a la petición solicitado por “RESOLUCIÓN”, a los dirigentes del Gobierno de Turno de la Provincia de Santa Cruz.

ARTICULO N ° 5: DESE DIFUSIÓN, en los distintos medios de comunicación Locales y Provinciales.