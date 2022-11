El hijo del fallecido, iniciará acciones legales contra la clínica Cruz del Sur

Regionales-, «hubo negligencia y lo usaron como un paquete». Claudio Díaz, hijo del hombre que falleció la semana pasada en la clínica privada dijo que irá «hasta las últimas consecuencias». Su padre murió el lunes 24 en terapia intensiva, a él nunca le avisaron y entregaron el cuerpo a otra familia de Comodoro Rivadavia, cuyo familiar estaba vivo e internado.

Este martes, Claudio Díaz, de Pico Truncado, se acercó a la Comisaría Primera de Caleta Olivia a retirar la ampliación de denuncia que realizó el lunes pasado. Se trata del caso que ocurrió en la Clínica Cruz del Sur y conmocionó a la comunidad, ya que el personal cometió un error terrible al entregar el cuerpo del un hombre fallecido a la familia equivocada.

Para él, lo que ocurrió con su papá es muerte dudosa, ya que un doctor de apellido Fernández lo durmió sin su autorización. En este sentido, Claudio dijo que va a ir «hasta las últimas consecuencias». «Hubo negligencia médica con el solo hecho de dormirlo, usaron a mi papá como un paquete y dijeron que fue un error administrativo, voy a iniciar acciones legales», dijo en diálogo con Más de lo Mismo.

Además, lamentó que desde la clínica nunca lo llamaron para darle explicaciones. «Ellos no me entregaron el cuerpo de mi papá oficialmente, yo lo hice y lo tengo asentado por un escribano. La clínica Cruz del Sur nunca informó al hospital distrital de pico truncado que mi papá había fallecido».

Cómo fue todo

El padre de Claudio, fue derivado desde el hospital de Pico Truncado el martes 18 hasta la clínica Cruz del Sur. Tenía que hacerse un estudio, una fibrobroncoscopia, debido a que tenía líquido en el pulmón. Antes de eso ya le habían realizado estudios y todo indicaba que el hombre se encontraba bien, que no tenía ninguna enfermedad.

«Lo derivaron a la clínica por la Caja de Servicios Sociales porque había que averiguar porque tenía ese líquido y acá es donde se hace ese estudio», dijo. Y aseguró que su papá no estaba medicado porque no tenía una patología y todos los análisis arrojaban buenos resultados. «Ingresó a terapia el 18 para estar controlado y hacer otros estudios y por x motivo no se lo puedo hacer».

Y continuó: «El sábado en le iban a hacer la fibrobroncoscopia y quedaron en avisarme a qué hora se la iban a realizar, nunca avisaron. Lo que declara el médico es que mi papá ingreso al quirófano y cuando iban a hacer el estudio se rompió la máquina. Y sin pedir autorización el médico decidió dormirlo. Es un coma inducido, pero no había motivos para hacerlo».

Ese sábado Claudio fue hasta la clínica y se encontró con esta situación. El médico le explicó que era para que el cuerpo descanse y le pidió que no se preocupe, que estaba todo bien. Sin embargo, al día siguiente lo llamo otro doctor que le dijo que su papá estaba complicado y no sabían si iba a superar la neumonía, cosa que a él lo enojó.

Luego de esto, el martes 25, Claudio contó que se presentó con su hija en el horario de visitas. «Cuando me abren las puertas las enfermeras que nos van a recibir me abren sorprendidas y dije algo pasó, ingresé a terapia a ver a mi papá y no lo encuentro, pregunté dónde está mi papá me dice que ahí va a venir un médicoa hablarme», manifestó.

Y agregó: «Le pregunto si mi papá se murió y una enfermera me dice si tu papá se murió anoche y ya se lo llevaron y yo le digo cómo se lo van a llevar». Claudio es el único hijo del hombre que perdió la vida y es la única persona que lo iba a visitar en la clínica.

En el pasillo Claudio se encontró a la otra familia, familiares de Antonio Díaz. «La señora se le acerca y me dice tranquilízate tu papá está acá saca un celular y me muestra la foto de mi papá en un cajón». A su padre ya lo estaban velando y lo iban a cremar.

«En todo ese tiempo ellos fueron a la clínica a decir que no era su familiar.

Los de la clínica le decían que ellos estaban en shock y que la medicación cambiaba la fisionomía del cuerpo. Le entregaron la ropa de mi papá a esa familia y ellos decían están es la ropa de mi papá».

De ese modo, Claudio buscó un escribano y un abogado. Le recomendaron que vaya inmediatamente a la Comisaría Primera para realizar la denuncia. «La clínica me decía fue un error administrativo. Este paquete lo ponemos acá y nos equivocamos de lugar. Una señora en la clínica nos dice nos hacemos cargo, fue un error nuestro, si se quieren llevar al paciente no hay problema, el escribano le dice el papá de él es el que murió y la señora no sabía dónde meterse», cerró. (El Caletense)