El joven de Perito Moreno que debuto en Primera División

Nacionales-, El día después del debut soñado: «Una fecha que jamás voy a olvidar en mi vida», el mensaje de Juan Gauto

El futbolista de Santa Cruz que tuvo su primera aparición en la Primera División de Huracán, este viernes ante Tigre, agradeció a quienes lo apoyaron en este camino que recién comienza.

El día después del momento más soñado en su vida. El futbolista nacido en Corrientes y santacruceño de alma y corazón, expresó un sentido mensaje en sus redes sociales a modo de agradecimiento a quienes lo acompañaron en el proceso más duro de un futbolista sin dudas, las inferiores y el hecho de mantenerse año tras año en cada una de las categorías menores hasta llegar a Primera División.

Juan Gauto, tuvo un gran debut desde lo personal, más allá de que Huracán cayó por 2 a 0 ante Tigre como visitante. La Opinión Austral estuvo presente en el Estadio Dellagiovanna con el ojo de Pablo Villán en la cámara para captar cada gambeta y movimiento del peritense en la cancha.

Mientras en el club San Lorenzo de Perito Moreno, donde jugó alrededor de cinco años desde los 6 hasta los 11, veían el partido de Juan, el desplegaba su magia en el campo. Luego del encuentro, Gauto viajó hacia la pensión de Huracán, donde vive desde que llegó a Buenos Aires y estuvo acompañada por «Globita», la perra que rescató de la calle y que es su fiel compañía en cada día.

Este sábado al mediodía, el futbolista expresó en su Instagram un gran mensaje agradeciendo a cada persona que lo acompañó en esta camino que recién inicia.

«15/04/2022, una fecha que jamás voy a olvidar en mi vida!. Gracias a dios llegó el día que tanto esperé y soñé!. Muchísimas gracias a toda la gente que siempre me apoyó y me quiso ver triunfar, al club que me abrió las puertas desde que tengo 12 años, muy feliz y a seguir siempre por más!, todos juntos vamos a salir de esta!», manifestó el «33» de Huracán. (Nota: Informados PM)