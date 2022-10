El joven Facundo Perez agradeció la oportunidad de tocar en la fiesta del Pueblo 2022

Las Heras-, El joven Facundo Perez agradeció a través de sus redes sociales la participación en la fiesta del pueblo 2022.

El mensaje de agradecimiento dice lo siguiente: “Quiero agradecer a la Municipalidad de Las Heras, Santa Cruz, por haberme sorprendido con una tocata en la fiesta del pueblo!! A mis amigos Warner y Nachito Ignacio Emanuel Natole Pauwels por siempre hacerme el aguante. Muchísimas gracias Josema Carambia, Yanina Figueredo y Pablo Emiliano por haber hecho esto posible!!.”

El mensaje de Facu continuo diciendo: “Quiero agradecer sobre todo al público por haber gritado y festejado como locos mientras tocaba y cantaba!! Quiero agradecer y agradezco de todo corazón a un grupo de fans adolescentes que no sé quiénes son y ni los conozco y no se el nombre ni de un integrante de ese grupo que me pidieron sacarse una foto conmigo y muchísimas gracias a todo el público que al bajar del escenario festejaron como un par de locos.. quiero agradecer a mi mamá Veronica Aguirre por haber sido mi representante artístico así como también lo fueron Warner y Nachito.. simplemente muchísimas gracias