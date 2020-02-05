El Juzgado de Faltas cita a 89 vecinos
Las Heras-, A través de un comunicado, el Juzgado Municipal de faltas sito en calle Ameghino n° 150 de la localidad de Las Heras, a cargo de la Dra. Sonia Haydee Saez, Secretaria N°1 y a cargo del Dr. Diego Carlos Berniga, cita y emplaza por este medio a las siguientes personas por el término de 72 hs. desde la última publicación del presente, a comparecer por esta repartición municipal por razones que al momento de su presentación se darán a conocer:
ARZAMENDIE CHAMORRO ALDO JAVIER
ALZAGA JUSTO
ARIAS MARIA ALEJANDRA
ANTUNES JORGE
AMPUERO DARIO RUBEN
ARROYO EZEQUIEL
ARAOZ RICARDO
AGUILERA HECTOR ANTONOO FABIAN
ABARZA FEDERICO
BAEZ ANGEL IGNACIO
BARRIA CARLO ALFREDO
BARBOZA MARTIN
BAEZA KEVIN DARIO
BARRIONUEVO RAMON DEL VALLE
BENAVIDEZ XAVIER NICOLAS
BELLIDO JULIO CESAR
BENITEZ IGNACIO
CARDOZO ROCIO ANABEL
CERDA GABRIEL
CORONEL MARCELO MARIO
CURRUMIL LUIS MARIANO
DENIS SAMUDIO MARCOS
DE LA VEGA DIEGO JOSE
DUARTE ANSELMA VANESA
DUEARTO SOLANO RENE
DOMINGUEZ EDUARDO
ESCOFRE EMILCE
ESTEBAN DANIEL
ESTEBAN PABLO DANIEL
FARIAS DAMIAN HORACIO
FERNANDEZ VICTOR
FUSICHELLA JUAN
GARCIA MARTIN EDUARDO
GONZALEZ SOTO HERNAN
GUTIERREZ ORTIZ JOSE
GALLARDO CARLOS ALBERTO
GONZALEZ PEDRO ALBERTO
GONZALEZ LUIS
GUTIERREZ FRANCO
HAMER CRISTIAN
HEREDIA MIGUEL ANGEL
HUINCALEF JULIO OSCAR
JARAMILLO SHIRLEY
KARPF ALFREDO SEBASTIAN
LZCANO JUAN ANTONIO
LEDESMA OSCAR EZEQUIEL
LLANOS MARIO ALEJANDRO
MAIDANA LEIVA DARIO ISAAC
MAIDANA MARCELO DANIEL
MARTINEZ AMANDA
MARTINEZ NELCY
MARTINEZ JOSE LUIS
MARTINEZ WALTER OMAR
MARTINEZ JUAN
MARTINEZ JOAN
MARIÑANCO SIXTO
MANSILLA MARCO
MANCUELLO FRANCISCO CRISTIAN
MARDONES ZAPATA ANTONIO
MARCOS HUGO PERCY
MELO YONATHAN MAXILIANO
MERCADO CRISTIAN SERGIO
MORGAN JORGE EDUARDO
MORALES SERGIO FABIAN
MORAGA DARIELA MACARENA
NAHUELTRU JUAN JOSE
NAVARTA GRISELDA PAOLA
ORLANDO GUZMAN JORGE
OLIVERA JESSICA
PACHECO GUSTAVO
PATXI VIVES
PAULUZEK ELISANDRO
PALACIO RUBEN
PERRULLIN CRISTIAN DANIEL
PEREZ ROBERTO RAFAEL
PEREZ MARCELO ZAMBRANO
PICON ARES JOSE EMILIO
PILQUIMAN GERARDO
PERREYRA KARINA
PEÑALOZA RENE
QUIROGA ELSA DIANA
REYES ANGEL DE JESUS
REYNOSO BRYAN ALEXANDER
RODRIGUEZ RAMON
RUIZ ROBERTO RUBEN
SCOTT ROBERTO
TORRES FERNANDO EZEQUIEL
VILLEGAS DAVID
VELASCO ALEJANDRO
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