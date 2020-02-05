Sociedad

El Juzgado de Faltas cita a 89 vecinos

05 Feb 2020 Periodico Las Heras
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Las Heras-, A través de un comunicado, el Juzgado Municipal de faltas sito en calle Ameghino n° 150 de la localidad de Las Heras, a cargo de la Dra. Sonia Haydee Saez, Secretaria N°1 y a cargo del Dr. Diego Carlos Berniga, cita y emplaza por este medio a las siguientes personas por el término de 72 hs. desde la última publicación del presente, a comparecer por esta repartición municipal por razones que al momento de su presentación se darán a conocer:

ARZAMENDIE CHAMORRO ALDO JAVIER

ALZAGA JUSTO

ARIAS MARIA ALEJANDRA

ANTUNES JORGE

AMPUERO DARIO RUBEN

ARROYO EZEQUIEL

ARAOZ RICARDO

AGUILERA HECTOR ANTONOO FABIAN

ABARZA FEDERICO

BAEZ ANGEL IGNACIO

BARRIA CARLO ALFREDO

BARBOZA MARTIN

BAEZA KEVIN DARIO

BARRIONUEVO RAMON DEL VALLE

BENAVIDEZ XAVIER NICOLAS

BELLIDO JULIO CESAR

BENITEZ IGNACIO

CARDOZO ROCIO ANABEL

CERDA GABRIEL

CORONEL MARCELO MARIO

CURRUMIL LUIS MARIANO

DENIS SAMUDIO MARCOS

DE LA VEGA DIEGO JOSE

DUARTE ANSELMA VANESA

DUEARTO SOLANO RENE

DOMINGUEZ EDUARDO

ESCOFRE EMILCE

ESTEBAN DANIEL

ESTEBAN PABLO DANIEL

FARIAS DAMIAN HORACIO

FERNANDEZ VICTOR

FUSICHELLA JUAN

GARCIA MARTIN EDUARDO

GONZALEZ SOTO HERNAN

GUTIERREZ ORTIZ JOSE

GALLARDO CARLOS ALBERTO

GONZALEZ PEDRO ALBERTO

GONZALEZ LUIS

GUTIERREZ FRANCO

HAMER CRISTIAN

HEREDIA MIGUEL ANGEL

HUINCALEF JULIO OSCAR

JARAMILLO SHIRLEY

KARPF ALFREDO SEBASTIAN

LZCANO JUAN ANTONIO

LEDESMA OSCAR EZEQUIEL

LLANOS MARIO ALEJANDRO

MAIDANA LEIVA DARIO ISAAC

MAIDANA MARCELO DANIEL

MARTINEZ AMANDA

MARTINEZ NELCY

MARTINEZ JOSE LUIS

MARTINEZ WALTER OMAR

MARTINEZ JUAN

MARTINEZ JOAN

MARIÑANCO SIXTO

MANSILLA MARCO

MANCUELLO FRANCISCO CRISTIAN

MARDONES ZAPATA ANTONIO

MARCOS HUGO PERCY

MELO YONATHAN MAXILIANO

MERCADO CRISTIAN SERGIO

MORGAN JORGE EDUARDO

MORALES SERGIO FABIAN

MORAGA DARIELA MACARENA

NAHUELTRU JUAN JOSE

NAVARTA GRISELDA PAOLA

ORLANDO GUZMAN JORGE

OLIVERA JESSICA

PACHECO GUSTAVO

PATXI VIVES

PAULUZEK ELISANDRO

PALACIO RUBEN

PERRULLIN CRISTIAN DANIEL

PEREZ ROBERTO RAFAEL

PEREZ MARCELO ZAMBRANO

PICON ARES JOSE EMILIO

PILQUIMAN GERARDO

PERREYRA KARINA

PEÑALOZA RENE

QUIROGA ELSA DIANA

REYES ANGEL DE JESUS

REYNOSO BRYAN ALEXANDER

RODRIGUEZ RAMON

RUIZ ROBERTO RUBEN

SCOTT ROBERTO

TORRES FERNANDO EZEQUIEL

VILLEGAS DAVID

VELASCO ALEJANDRO

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