El Juzgado de Faltas, cita a vecinos a presentarse.
Las Heras-, A través de un Comunicado, El Juzgado Municipal de Faltas sito en la Calle Ameghino N° 150 a cargo de la Dra. Sonia Haydee Saez Secretaria N°1 a cargo del Dr. Diego Carlos Berniga, cita y emplaza por este medio a las siguientes personas por el termino de 72 hs desde la última publicación del presente a comparecer por esta repartición Municipal por razones que al momento de su presentación se dará a conocer.
ANTUNEZ MARIANO
ACHARES SANDRA VERONICA
BORDON JORGE AURELIO
BULACIO EDUARDO LUIS
BARRERA FERNANDO
BENIALGO JUAN
BURGOS ALFRADO
BERNARDO LUIS ROLANDO
BURGOS MANUEL SEGUNDO
BOGADO JOSE LUIS
BARRIENTOS JUAN ARIEL
BRIONES JOSE LUIS
BUFFA GASTON DANIEL
BALDOVINO DANIEL
BERRA AGUSTIN
CACERES FLORES JORGE
CONTRERAS JOHANA SOLEDAD
CACERES CARMEN MARIA
COBANERA MARIA BELEN
CARROMAR NATALIA VERONICA
CORRALES SONIA
CAMPOS OSCAR SEGURO
CADENAS BAYTON ALEX
CHICCHI CRUZ CELESTINO
CROZZOLI MIGUEL
CARRIL JESUS
CASTRO LEONARDO CESAR
CEBALLO ELIAS DAVID
DIAZ EMANUEL
CASALI NATALIA
CHAVEZ NANCY
DIAZ EMMA FANY
DIAZ JOSE MAXIMILIANO
FERNANDEZ JOSE LUIS
FRANCO MIRTHA NANCY
FIGUEROA ARIEL
FERNANDEZ GUILLERMO
FUENTE IVANA LORENA
GARRO ESTEBAN
GUTIERREZ PAOLA
GOMEZ SANDRA PATRICIA
GALEANO MIGUEL ANGEL
GOMEZ ALICIA
GOMEZ MARLENBE NOELIA
GUZMAN JESUS
GELARDI MARTIN
HOSCHWARTH NEREA
HERNANDEZ MANUEL
IGNACIO LAUTARO
GALDINI CAMACHO
LOPEZ MARTIN ANTONIO
MORENO ROBERTO
MORALES VICTOR
MOYANO MARIANA
MANZUR DARIO
MENDOZA CARLOS WILFREDO
MEGGETTO NICOLAS
MORENO RAMON JULIO
MUÑOZ ROBERTO
MARDONEZ LAURA
MANSILLA GISELA ROMINA
NAVARRO LUIS ALBERTO
NIEVA ARIEL
OCAMPO TORREZ PEDRO
ORTIZ DARIO EZEQUIEL
LEDESMA OSCAR
PARDO CAROLINA
PEREYRA JUAN VICTOR
PERICIC CLAUDIO
RODRIGUEZ ROMINA
RODRIGUEZ LIZARRAGA MARCELO
RUIZ CLAUDIO NORBERTO
RUIZ YANINA DEL VALLE
REALES RUTH EUNICE
REYES HUMBERTO
RIVERA MAUNNA EDGAR
RODRIGUEZ BARBARA
REYNOSO EVA DE LOS ANGELES
RU CECILIA
SARMIENTO SILVANA
SALINAS DIEGO ARMANDO
SUBELZA BARBARA
SALAZAR ORELLANA WILLAN
SORIA ILEANA NOEMI
SALVATIERRA MIGUEL ANGEL
SANTA ANA NOEL MAURICIO
SALVANI ROCIO
SURBAN JORGE DANIEL
SORIA LUXA
SARAVIA MONICA
TOLEDO KEVIN ADRIAN
TORGA CELIA ALEJANDRA
TOREUNA ANTONIO
VILLEGAS DAVID
VARGAS RODOLFO
VILLAGRA FRANCO
VILCA RICARDO
VILLAROEL ORELLANA DANI
VIELMA VICENTE
VELAZQUE SILVIO
VILLEGAS MIGUEL
VILLAROEL ALEX
YERERA MIGUEL
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