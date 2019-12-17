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El Juzgado de Faltas, cita a vecinos a presentarse.

17 Dic 2019 Periodico Las Heras
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Las Heras-, A través de un Comunicado, El Juzgado Municipal de Faltas sito en la Calle Ameghino N° 150 a cargo de la Dra. Sonia Haydee Saez Secretaria N°1 a cargo del Dr. Diego Carlos Berniga, cita y emplaza por este medio a las siguientes personas por el termino de 72 hs desde la última publicación del presente a comparecer por esta repartición Municipal por razones que al momento de su presentación se dará a conocer.

ANTUNEZ MARIANO

ACHARES SANDRA VERONICA

BORDON JORGE AURELIO

BULACIO EDUARDO LUIS

BARRERA FERNANDO

BENIALGO JUAN

BURGOS ALFRADO

BERNARDO LUIS ROLANDO

BURGOS MANUEL SEGUNDO

BOGADO JOSE LUIS

BARRIENTOS JUAN ARIEL

BRIONES JOSE LUIS

BUFFA GASTON DANIEL

BALDOVINO DANIEL

BERRA AGUSTIN

CACERES FLORES JORGE

CONTRERAS JOHANA SOLEDAD

CACERES CARMEN MARIA

COBANERA MARIA BELEN

CARROMAR NATALIA VERONICA

CORRALES SONIA

CAMPOS OSCAR SEGURO

CADENAS BAYTON ALEX

CHICCHI CRUZ CELESTINO

CROZZOLI MIGUEL

CARRIL JESUS

CASTRO LEONARDO CESAR

CEBALLO ELIAS DAVID

DIAZ EMANUEL

CASALI NATALIA

CHAVEZ NANCY

DIAZ EMMA FANY

DIAZ JOSE MAXIMILIANO

FERNANDEZ JOSE LUIS

FRANCO MIRTHA NANCY

FIGUEROA ARIEL

FERNANDEZ GUILLERMO

FUENTE IVANA LORENA

GARRO ESTEBAN

GUTIERREZ PAOLA

GOMEZ SANDRA PATRICIA

GALEANO MIGUEL ANGEL

GOMEZ ALICIA

GOMEZ MARLENBE NOELIA

GUZMAN JESUS

GELARDI MARTIN

HOSCHWARTH NEREA

HERNANDEZ MANUEL

IGNACIO LAUTARO

GALDINI CAMACHO

LOPEZ MARTIN ANTONIO

MORENO ROBERTO

MORALES VICTOR

MOYANO MARIANA

MANZUR DARIO

MENDOZA CARLOS WILFREDO

MEGGETTO NICOLAS

MORENO RAMON JULIO

MUÑOZ ROBERTO

MARDONEZ LAURA

MANSILLA GISELA ROMINA

NAVARRO LUIS ALBERTO

NIEVA ARIEL

OCAMPO TORREZ PEDRO

ORTIZ DARIO EZEQUIEL

LEDESMA OSCAR

PARDO CAROLINA

PEREYRA JUAN VICTOR

PERICIC CLAUDIO

RODRIGUEZ ROMINA

RODRIGUEZ LIZARRAGA MARCELO

RUIZ CLAUDIO NORBERTO

RUIZ YANINA DEL VALLE

REALES RUTH EUNICE

REYES HUMBERTO

RIVERA MAUNNA EDGAR

RODRIGUEZ BARBARA

REYNOSO EVA DE LOS ANGELES

RU CECILIA

SARMIENTO SILVANA

SALINAS DIEGO ARMANDO

SUBELZA BARBARA

SALAZAR ORELLANA WILLAN

SORIA ILEANA NOEMI

SALVATIERRA MIGUEL ANGEL

SANTA ANA NOEL MAURICIO

SALVANI ROCIO

SURBAN JORGE DANIEL

SORIA LUXA

SARAVIA MONICA

TOLEDO KEVIN ADRIAN

TORGA CELIA ALEJANDRA

TOREUNA ANTONIO

VILLEGAS DAVID

VARGAS RODOLFO

VILLAGRA FRANCO

VILCA RICARDO

VILLAROEL ORELLANA DANI

VIELMA VICENTE

VELAZQUE SILVIO

VILLEGAS MIGUEL

VILLAROEL ALEX

YERERA MIGUEL

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