El Sindicato de Petroleros privados de Santa Cruz compró acciones de YPF

Provinciales-, Claudio Vidal manifestó que; “En las últimas semanas realizamos una inversión millonaria que le permitió al gremio que represento adquirir un importante número de acciones de la petrolera estatal. De esta manera los trabajadores podrán tener voz y voto a la hora de aprobarse -o no- los planes societarios de la empresa y sus balances.

Teniendo en cuenta los vaivenes económicos que vive la Argentina y el mundo, es que desde el Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Santa Cruz tomamos la decisión de valernos de la brusca caída en el precio de las acciones de YPF S.A. en el mes de Julio y de manera estratégica y de defensa, quedarnos con un porcentaje importante de las acciones de la empresa de bandera nacional.

Gracias a esta estrategia podemos afirmar que los trabajadores estarán representados y custodiados por el gremio en las Asambleas de Accionistas. Pudiendo acceder de esta manera a datos sensible de la petrolera que de otra manera es imposible obtener. Además, de permitirnos tener mayor control de las decisiones futuras que la firma intente tomar.

Es importante resaltar que Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) sistemáticamente suele ocultar información a los trabajadores, y a la sociedad en general. De esta manera vamos a tener acceso a información certera y precisa con la cual poder evaluar los resultados de la empresa, conocer los verdaderos objetivos que persigue el Directorio, de qué manera invierten o desinvierten en los yacimientos santacruceños, y cuáles son las ineficiencias estructurales que presenta la empresa y generan atrasos y pérdidas.

Queremos saber cuál es el verdadero número de reservas y de producción hidrocarburífera en nuestra provincia, de esta manera podremos calcular el verdadero declino que observamos desde hace años en las operaciones locales. Esto vamos a discutir en la Asamblea de Accionistas.

Por otro lado, saben que para mí es central que los trabajadores tengan representación en las empresas del Estado, por eso antes del receso legislativo presenté en el Congreso de la Nación un proyecto de ley que busca que los trabajadores ocupen un lugar en los directorios de empresas del Estado. Siguiendo ese lineamiento es que tomamos la decisión de comprar acciones de YPF S.A. Además, era una gran oportunidad financiera, ya que la cotización de las acciones había tocado el mínimo histórico cuando decidimos invertir, en ese momento el valor con que compramos representaba el 90% menos del valor máximo que había alcanzado en 2018, y es un precio menor al valor que también había mostrado en la expropiación, o en la crisis de 2001. La verdad que fue una jugada, por llamarlo de alguna manera, estratégica para el gremio, la misma beneficiará mucho a los trabajadores. La operación se realizó con el menor riesgo posible para el gremio y los afiliados, y representa un gran beneficio desde todas las perspectivas.

Muchas veces lo que pasa en esas asambleas, las decisiones que se anuncian no representan la situación real de los trabajadores, ni el estado de los yacimientos, ni de las necesidades que padecen las provincias donde se explota el recurso. Con las acciones que compramos, el sindicato cuenta con un número mayor de herramientas para defender los derechos laborales y los recursos de nuestra Nación.

Nuestro gremio, por lo menos desde que los trabajadores me eligieron para conducir, cree e invierte en las empresas argentinas, principalmente en las que son de Santa Cruz. Muchos se llenan la boca diciendo que defienden la nación, pero invierten su capital en acciones de empresas que residen en el extranjero; o son empresas que, si bien operan en el país giran sus ganancias a sus casas matrices o a distintas off shore sin dejar nada en nuestra tierra.

Siempre hemos demostrado responsabilidad y determinación en la defensa de todo lo que es nuestro, de lo que nos identifica y nos permite producir, generar puestos de trabajo, protegiendo todo aquello que da sustento y sostenibilidad a la economía provincial, nacional y regional. Por todo esto hemos invertido para ser parte de la empresa más importante de la Argentina, para poder defender a los trabajadores y poder ayudar desde nuestro lugar a la empresa, para que pueda desarrollarse y seguir siendo faro de nuestra economía.

Los datos de YPF en el primer trimestre de 2022 son buenos. La petrolera estatal registró una ganancia de 26 mil millones de pesos y aumentó su producción un 16 por ciento. Centrándonos en uno de los indicadores claves, podemos ver que el beneficio bruto ajustado alcanzó los 972 millones, un 27 por ciento superior al mismo período del año pasado. Pero esto no se ve reflejado en Santa Cruz, donde YPF adeuda inversiones y giros de capitales muy significativos. Hoy por hoy la petrolera estatal vive momentos complejos, lleva años de malas políticas y decisiones que, si bien ocurren en contextos que son difíciles, con precios del barril que se había desplomado, políticas claras de desinversión, y malas planificaciones, hay que creer y entender que YPF siempre será la principal empresa argentina, aquella que seguirá impulsando la producción nacional, que nos permitirá asegurar el autoabastecimiento energético y darnos una ventaja significativa. Y si bien todo se centra en Vaca Muerta, existen muchas provincias productoras del petróleo convencional que tienen mucho para dar. Recordemos que YPF ha permitido fundar pueblos, ciudades, y provincias enteras. Por eso, hay que defenderla, y no hay nadie que pueda defenderla mejor que sus trabajadores, ellos son los que generan la riqueza y permiten que todo lo demás ocurra. Por esa razón compramos acciones de YPF. Son un activo esencial, que pudimos adquirir a muy bajo precio, que de ser necesario podremos vender, si queremos o necesitamos a un valor mucho más alto. Y que también nos permite votar y hasta recibir dividendos anualmente como inversión. Sé que YPF hace dos años no reparte dividendos por estar acogido a una moratoria fiscal, pero a partir del 26 de agosto debería volver a hacerlo, lo vamos a estar esperando. La última vez que pagó dividendos fue en 2019, según recuerdo bien, fue a unos 5,85 pesos por acción.

El equipo técnico de asesores del sindicato ya está trabajando para poner a consideración un nuevo programa de funcionamiento de la empresa, con la reactivación de los yacimientos maduros en la provincia de Santa Cruz a través de PyMES locales. Es importante que YPF transparente sus procesos de exploración, extracción, explotación. Y que comience a invertir más en la búsqueda de nuevas reservas de hidrocarburos ya que de esa manera vamos a poder asegurar la soberanía energética que tanto necesita el país. En la presentación del último balance de la compañía, las autoridades informaron que avanzan en la ejecución de un plan de inversiones de 3700 millones de dólares para el 2022. Pero todos sabemos que eso después no ocurre, tenemos cosas que decir al respecto, queremos opinar cuando se presenten los balances y queremos aportar nuestras ideas, nuestra experiencia y conocimiento en este sector. Tenemos la intención de evaluar qué se hace con el capital, y ayudar a resolver los problemas de deuda que arrastra la empresa desde hace muchos años. Es necesario que se aumenten los planes de producción, de empleo y de seguridad de los trabajadores y el medioambiente.