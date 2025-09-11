«El slogan de Grasso debería ser haz lo que yo diga, no lo que yo haga»

Santa Cruz-, El exdiputado provincial y actual secretario de Estado, Miguel Farías, fue categórico al referirse al intendente de Río Gallegos:

«El verdadero slogan de Pablo Grasso debería ser haz lo que yo diga, no lo que yo haga». Farías expuso el último acuerdo salarial municipal, recordando que el municipio cerró una paritaria del 30%, un 11% lineal por debajo lo que deja a los trabajadores 37% porcentual por debajo de la pauta provincial.

«Mientras ajusta a los municipales, no cumple con su obligación de aportar a las cajas previsionales y, al mismo tiempo, reparte cargos políticos por toda la provincia como si la municipalidad fuese su comité de campaña», señaló.

En esa línea, el funcionario advirtió que Grasso ya está lanzado a la carrera electoral de cara al 2027, usando recursos del Estado para sostener su armado político: «Es una contradicción brutal: pide solidaridad, pero no la práctica. Ajusta a los de abajo y gasta en su campaña personal. Por eso insisto: su verdadero lema no es de gestión, es de oportunismo político».

