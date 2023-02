Elorrieta: Apostamos al desarrollo agrícola-ganadero para el fututo de Santa Cruz

Provinciales-, Así lo afirmó el diputado por el municipio de Las Heras en el marco de 80º aniversario de la Sociedad Rural de la localidad. Del acto organizado también participó el diputado nacional y secretario del sindicato petrolero, Claudio Vidal.

La sociedad rural de Las Heras conmemoro sus 80 años de vida y de aporte al desarrollo de la zona norte. Hernán Elorrieta, legislador local, fue invitado al acto y comento: “Sabemos que el campo santacruceño esta sufriendo mucho, es una época poco favorable económicamente, pero tenemos vecinos que aun apuestan y dejan su trabajo para salir adelante”.

“Hoy Juan Carlos Martínez, Pte. de la sociedad Rural, dio un fuerte diagnóstico de la situación del sector, los pocos productores que hay tienen que lidiar con muchos problemas. La falta de agua, la suba constante de precios de los insumos y un problema grande es el delito, el abigeato que muchas veces es denunciado y que, lamentablemente, la respuesta policial es tardía. Pero no por el personal, sino porque no cuentan con el equipamiento necesario, no tienen patrulleros en condiciones, les falta combustible, están sin cubiertas, y eso es resorte del gobierno provincial y de los funcionarios que no ven la realidad de la sociedad”.

“Nos comprometimos a presentar los proyectos que sean necesarios para poder ayudar al sector, vamos a buscar las respuestas para tratar de cambiar y mejorar a los que apuestan al campo” sentencio el legislador del partido SER, Hernán Elorrieta.