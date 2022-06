Elorrieta: “Velázquez y Gómez Bull, son parte de los funcionarios que no funcionan en Santa Cruz”

Provinciales-, El diputado por el municipio, Hernán Elorrieta, volvió a criticar la realidad dedicativa de la provincia y remarcó la mala gestión de Gómez Bull al frente de Vialidad Provincial.

En una entrevista en el programa “El ultimo que apague la luz”, que conduce Ricardo Duarte por FM San Jorge, el legislador explico que “en todas las sesiones desde el año pasado venimos haciendo pedido de informes para que el Consejo Provincial de Educación responda sobre las problemáticas en edificios educativos, la falta de mantenimiento y cambios de equipos de calefacción, y siempre chocamos con la negativa de los diputados oficialistas”.

“Hace unos días nos reunimos con alumnas de la UNPA en San Julián, ellas nos comentaron las dificultades que están teniendo para hacer las practicas que les exigen en la carrera”.

Las estudiantes de la carrera de Profesorado para la Educación Primaria, se ven impedidas de avanzar en sus estudios “sabemos que han accedido a cada solicitud del CPE, es más, no pueden hacer las prácticas en las Heras, y ellas accedieron a realízalas en San Julián. Aun así, no tienen respuesta”.

“Junto a los concejales Cristian Manaos y Tomas Montero escuchamos la postura de las alumnas y, cada uno desde sus funciones, elevara pedidos de informes a las autoridades correspondientes para obtener las respuestas necesarias”.

El diputado del partido SER indicó “la semana pasada estuvo la señora Velázquez en la localidad, supuestamente traía las soluciones, tristemente quedó a la vista de todos que mintió una vez más, ya que tuvimos otro colegio sin clases por falta de calefacción. Estuvimos en Rio Gallegos por la sesión, y la Sra. “Chachi” Velázquez, solo se reunió con los diputados del Frente de Todos, a lo cual no fuimos participes de la misma. Pero seguiremos marcándole los problemas que hay en las escuelas de Las Heras”.

“También estamos gestionado para ver la posibilidad que estas prácticas, puedan realizarlas en las Escuelas del Viento, por ahí, si es posible, con algún convenio entre la Mutual 12 de septiembre y la UNPA”.

“Tenemos que tomar en serio la educación de nuestros hijos, no solamente no tenemos clases en la escuela, sino que no tenemos maestros, no se pueden recibir los que estudian, porque le ponen trabas. Las estudiantes están desesperadas invierten mucho dinero, no tienen otra entrada de dinero y quieren terminar la carrera”.

Estado de las rutas

El legislador detalló que, durante la charla con las estudiantes, ellas comentaron que viajan asiduamente a San Julián, y le remarcaron que “hay tramos de las rutas que están en malas condiciones, sobre todo la 43”.

“Mauricio Gómez Bull debería presentar la renuncia por el estado lamentable de la ruta 43, se dedica más a las canchas de césped sintético que a marcar las rutas, tapar los pozos o poner señalética. Debería ser presidente de un club y no el presidente de Vialidad”, sintetizó diputado del partido SER, Hernán Elorrieta. (La Prensa de Santa Cruz)