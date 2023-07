En agosto se jugara el selectivo local para el torneo regional 2023

Las Heras-, En la reunión de anoche se sortearon los partidos correspondientes a la eliminación local del Torneo Regional 2023 que jugarán los clubes de la Subsede Las Heras de la Liga de Fútbol Norte de Santa Cruz . La actividad futbolística en Sub 13, Sub 15 y Sub 17 comenzará el próximo 5 de Agosto. Igualmente se confirmó que el Torneo Oficial 2023 en todas las divisiones arrancará el próximo 19 de Agosto, después del fin de semana de las elecciones *

De acuerdo a las directivas de la Liga de Fútbol Norte de Santa Cruz, la Subsede Las Heras definió anoche el programa de partidos que clasificarà a los representantes locales para la fase final del Torneo Regional 2023 que organiza la AFA a través de la Federación Patagónica de Fútbol.

En las categorías Sub 13 y Sub 17 participan los cuatro clubes de la Subsede Las Heras (Deportivo Nocheros, Deportivo Las Heras, Halcones y Juventus), mientras que en Sub 15 solamente participan Halcones, Deportivo Las Heras y Nocheros .

A continuación reproducimos el programa de partidos sorteado en la jornada de anoche:

CATEGORIA SUB 13 (SE DETERMINO QUE SE JUGARÁ POR EL SISTEMA DE ELIMINACIÓN SIMPLE DISPUTANDO LA FINAL LOS GANADORES DE LA 1º FASE)

SABADO 05/08 – ESTADIO MUNICIPAL

11,00 Hs. DEPORTIVO LAS HERAS Vs. JUVENTUS (1)

12,30 Hs. HALCONES Vs. DEPORTIVO NOCHEROS (2)

SABADO 12/08 – ESTADIO MUNICIPAL

12,30 Hs. GANADOR (1) Vs. GANADOR (2) – FINAL.

CATEGORÍA SUB 15 (SE DETERMINÓ QUE AL SER TRES LOS CLUBES PARTICIPANTES SE JUGARÁ UN TRIANGULAR A UNA SOLA RUEDA Y EL GANADOR SE DETERMINARÁ POR SUMA DE PUNTOS)

SÁBADO 05/08 – ESTADIO MUNICIPAL

14,00 Hs. HALCONES Vs. NOCHEROS

DOMINGO 06/08 – ESTADIO CLUB NOCHEROS

14,15 Hs. DEPORTIVO LAS HERAS Vs. HALCONES

SÁBADO 12 /08 – ESTADIO MUNICIPAL

11,00 Hs. DEP. NOCHEROS Vs. DEPORTIVO LAS HERAS

CATEGORIA SUB 17 (SE DETERMINO QUE SE JUGARÁ POR EL SISTEMA DE ELIMINACIÓN SIMPLE DISPUTANDO LA FINAL LOS GANADORES DE LA 1º FASE)

DOMINGO 06/08 – ESTADIO CLUB NOCHEROS

11,00 Hs. DEPORTIVO LAS HERAS Vs. JUVENTUS (1)

12,45 Hs. HALCONES Vs. DEP. NOCHEROS (2)

SÁBADO 12/08 – ESTADIO MUNICIPAL

14,00 Hs. GANADOR (1) Vs. GANADOR (2) FINAL

Cabe señalar que los ganadores de la Instancia local en Sub 13 y Sub 15 disputarán la final entre el 19 y 20 de Agosto con el campeón de la sede Caleta Olivia , mientras que en la categoría Sub 17 se disputará un triangular entre los ganadores de la sede Caleta Olivia y de las subsedes Las Heras y Noroeste.

(Fede Vallejos – Fm Soberanía TERCER TIEMPO)