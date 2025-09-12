En allanamiento secuestran armas, ovejas y un vehículo

Caleta Olivia-, El pasado 10 de septiembre, pasadas las 14 hs, la División de Investigaciones de Caleta Olivia, dependiente del Jefe de Departamento del Delito Organizado Zona Norte, dio cumplimiento a una Orden de Allanamiento dispuesto por el Juzgado de Instrucción Nro.2 local a cargo del Dr. Gabriel CONTRERAS.

La misama es en relación a un hecho suscitado el dia martes pasado donde vecinos de zona de chacras alertaron al personal policial que se escuchaba detonaciones con armas de fuego, motivo por el cual el personal policial de investigaciones comenzo a realizar tareas investigativas discretas.

Como resultado se procede a ejecutar una orden de allanamiento en una vivienda ubicada en zona de chacras por calle Otero al 1500, procediéndose al secuestro de cinco armas de fuego, dos armas cortas y tres armas largas, como así también la existencia de un rodado utilitario que tenia pedido de secuestro por parte de la Policia de provincia de Buenos Aires, de la ciudad de Berazategui.

Asimismo se hallo animales (ovejas), dándose intervención a la División de Operaciones Rurales, quienes corroboraron la documentación, procediéndose al secuestro de 9 ovejas y 7 corderos, por carecer de guía de los animales y no estar registrada en el senasa.

Se conto con la colaboración del gabinete Criminalístico y la División de Infantería

