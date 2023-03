En Caleta una sobre carga de tensión, quemo equipos de diferentes radios

Regionales-, El incidente se conoció el lunes por la mañana cuando la mayoría de las emisoras de la localidad no se encontraban al aire. La primera presunción según indicaron era por un corte de luz seguramente provocado por el viento reinante en las últimas horas, no obstante, cuando volvió el servicio se pudo comprobar que la mayoría del equipamiento de las emisoras no funcionaba y “resultaba evidente que algo grave había sucedido ya que al ingresar a las instalaciones se percibía un fuerte olor a elementos quemados”. Recordemos que esto ocurrió en la denominada “zona de antenas” ubicada arriba del barrio Mirador, donde funcionan las plantas transmisoras de Radios, instalaciones de empresas que brindan servicio de internet, y de empresa de telecomunicaciones.

Los técnicos que trabajaron en esta zona manifestaron que “todas las empresas que están en el lugar sufrieron la quema de distinto equipamiento”. En el caso de las emisoras fueron afectadas: FM San Jorge, Frecuencia Patagonia, El Caletense Radio y Hora Prima. Los propietarios de estas radios se mostraron muy molestos con este incidente ya que se trata explicaron “de equipamiento de alto costo y en algunos casos importado por lo que es de difícil reposición ante la falta de importación hoy en nuestro país, nos estamos refiriendo señalaron, a enlaces digitales, transmisores, procesadores de audio entre otros elementos.

Respecto a el origen de esta falla, los técnicos consultados coinciden en que esto ocurrió por una elevada tensión en el suministro de energía que seguramente cuando se conectó el servicio se produjo un error que provoco este serio inconveniente.

Sobre la responsabilidad de la empresa Provincial que brinda este servicio, los propietarios de los medios de comunicación dijeron que “inicialmente todos nuestros esfuerzos están destinados a que las radios puedan volver a estar al aire”, en ese sentido se destacó “la solidaridad mutua en la posibilidad de contar con el equipamiento mínimo e indispensable para la puesta al aire de las emisoras, que a esta hora de la tarde de este martes la mayoría ya esta al aire, solo una radio que aún resta ser normalizada”.

Nelson Aguilar, Director de Frecuencia Patagonia, explico que se comunicó con Jorge Arabel Presidente de la Empresa, al respecto indicó, “sostuve un intercambio con Arabel explicándole que era lo que había sucedido, el daño que esto nos había causado y que esperábamos que al menos los costos de reparación de estos equipos sean asumidos por la empresa, Aguilar remarco, “la verdad aún no sabemos la magnitud de estos daños, nos ocupamos de ver como nuestras radios podían estar al aire nuevamente, particularmente agradezco al empresario Caletense Luis Maza, quien nos facilitó equipamiento para estar al aire, hasta tanto ver como reparar todo lo que literalmente quedo sin funcionar”. (Voces y Apunte)