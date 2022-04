En Cañadón Seco se inauguró una réplica a escala de un avión pucara

Provinciales-, Soloaga dijo: “los caídos y los pibes y pibas de Malvinas deben ser considerados superhéroes de la Patria”

Un halo de sublimidad invadió el acto celebrado a mediodía de este sábado en el ahora denominado Paseo de los Héroes y Heroínas de Malvinas de Cañadón Seco, al cumplirse el 40° aniversario de la gesta del 2 de Abril de 1982, fecha también instituida para rendir homenaje a los caídos en combate y a los veteranos que defendieron nuestra soberanía ante una potencia colonialista.

En ese espacio público, fue inaugurada una réplica a escala de un IA-58 Pucará, aeronave de fabricación nacional utilizado por la Fuerza Aérea en los combates del archipiélago.

Por ello, la obra del artista metalúrgico local, Carlos Miranda, constituye un homenaje a todos los pilotos que cumplieron riesgosas misiones con esas y otras aeronaves de combate, algunos de los cuales perdieron la vida.

También se descubrieron plaquetas en homenaje a vecinos ilustres que desempeñaron funciones de apoyo a las tropas argentinas desde el continente, entre ellos José Luis Labado, Pedro Bazán y Miguel Maiorano.

En la misma ceremonia se procedió a descubrir un busto del General Juan Manuel de Rosas, héroe de la historia argentina que estuvo al frente de la Confederación Argentina cuando en 1845 se enfrentó a la escuadra anglo- francesa en la Batalla de la Vuelta Obligado, la cual avanzada por el río Paraná intentando someter a la naciente nación Argentina.

A este acto no quisieron estar ausentes tres veteranos de guerra que residen en Caleta Olivia, Luis Maza, Héctor Orquera y Sergio Ferreyra, siendo éste último el vocero del grupo. En su breve discurso reseñó la misión de camillero que cumplió el conflicto bélico y además aludió a la necesidad de que en las escuelas nunca se deje de enseñar la historia de Malvinas y que se profundice el significado de la palabra Patria.

Vale también señalar que Cañadón Seco tiene un profundo sentimiento “malvinero” ´principalmente desde el momento que en esa localidad estuvieron destinados soldados de un regimiento correntino con la misión de custodiar un sitio estratégico cual fue la planta deshidratadora de petróleo de YPF, tras lo cual fueron trasladados al archipiélago a luchar contra las tropas del Reino Unido de la Gran Bretaña.

Los otrora jóvenes conscriptos nunca olvidan el afecto que tuvieron de muchos vecinos y uno de ellos, Miguel García, hizo llegar un mensaje de agradecimiento grabado en audio, el cual se difundió en la ceremonia.

Además, la Comisión de Fomento reconoce el rol protagónico de todos los hombres y mujeres que, indistintamente, cumplieron con misiones patrióticas en los cuatro escenarios del conflicto de 1982: en territorio insular, en el mar, en el aire y en el continente.

RESIGNIFICACION DE UNA FECHA HISTORICA Y DE SUS PROTAGONISTAS

El discurso pronunciado por el jefe comunal, Jorge Marcelo Soloaga, trasuntó por facetas de historia, de geopolítica y reflexión.

En principio consideró que a cuatro décadas de aquella fecha histórica, quienes tienen responsabilidades institucionales en el país, aún tienen pendiente reformular el significado del Día del Veterano de Guerra y los Caídos en Malvinas.

Por ello, en Cañadón Seco, se resignifico mediante una Resolución el nombre del paseo público donde se realizó el acto, por lo cual a partir de hoy comenzó a llamarse “Paseo de los Héroes y Heroínas de Malvinas”.

Fundamentó ello en el hecho que también muchas mujeres tuvieron un rol protagónico en Malvinas y en el continente, como las enfermeras y aquellas que tejieron bufandas para los soldados, les escribieron cartas y les dieron su afecto, pero además resaltó que aún deben ser incorporados otros protagonistas de aquella gesta.

Y respecto a los que estuvieron directamente involucrados en la cruenta guerra, dijo que fueron a combatir “por la decisión insensata de una dictadura militar” contra el Reino Unido de la Gran Bretaña que forma parte del Consejo de Seguridad de las Naciones y de la Organización del Tratado Atlántico Norte (OTAN) liderada por los EE.UU “que invade cuánta nación se le ocurre en función de sus intereses.

“Contra esos poderosos del mundo lucharon nuestros pibes, contra quienes tienen el poderío militar, económico y financiero, para someter a los pueblos. Lo hicieron con fusiles que a veces no funcionaban, con equipamiento obsoleto, con algunos aviones que databan de la segunda guerra mundial, con armamentos que a veces impactaban los navíos de los invasores y no estallaban y sin alimentos porque no les llegaban a las trincheras”.

Fue entonces que, sostuvo, en esas condiciones nuestros soldados fueron más que héroes y por ello instó a que toda la sociedad se replantee la necesidad de considerarlos como superhéroes, una figura semántica que realmente se merecen.

Además, repudió la patética actitud de “los milicos jerarcas, traidores y cobardes” que permanecieron alejados del campo de batalla limitándose finalmente a firmar la rendición, mientras “fueron nuestros pibes los que pusieron la carne, el alma, el corazón y el amor a la Patria”.

En otro tramo de su alocución, reiteró su total rechazo a las guerras porque “solo se persiguen intereses y son la hipocresía de las sociedades en su máxima expresión” siendo meros justificativos de los poderosos que, paradójicamente ordenan “matar en nombre de la vida, de la paz y de Dios, es decir, una bestial gran mentira” porque lo que realmente buscan es destruir a otra Nación.

Finalmente afirmó que a 40 años de aquella gesta, se fortalece el sentimiento de recuperar nuestras islas, pero “con la ley, la palabra, la razón, la justicia, la diplomacia y con lealtad a los intereses de nuestra Patria”. (El Ultimo que apague la Luz)