En Chubut, Petroleros lanzó un paro total en YPF

Chubut-, Así lo anunció su Secretario General, Jorge Ávila. De no resolverse, habrá paro general en toda la Cuenca. Y deslizó que el Gobierno provincial está especulando para que no se apruebe la concesión de áreas. Este jueves habrá un Plenario con Trabajadores de Manantiales Behr y en la sede de la Administración en Kilómetro 3.

“Este es un conflicto que tenía que estar resuelto y se convirtió en eso porque no saben quién fue quien ganó el área. Entonces, al no saber quién ganó el área, en algún momento, nos va a obligar a nosotros a ir a la medida de acción directa. No podemos tener tres meses más la gente esperando que ellos sigan a ver cómo es”, señaló el líder sindicalista.

Y agregó que “muchas cosas han cambiado, hace tres días sacaron una ley, cuando ya está casi el proyecto de legislación, que dice que el que viene se va a sacar con todos los pasivos ambientales y toda esa historia. Eso hace que la situación sea más difícil y complicada de lo que estaba”.

“Estamos esperando una respuesta de YPF y no la dio. No tienen un ganador en el área, no saben quién ganó. Nos preocupa, porque no ver un ganador en 90 días quiere decir que de todas las que se inscribieron, no ganó ninguna. Mañana vamos a estar en Manantiales Behr y vamos a movilizar a todos los Trabajadores que están parados a la Administración de YPF, esas son las decisiones que vamos a tomar en defensa de los puestos de Trabajo”, analizó ‘Loma’.

En ese marco, expresó que “acá no estamos discutiendo nada, nos aguantamos nosotros teniendo Trabajadores suspendidos, sin cuota sindical, sin obra social, sin nada. Encima, ahora se dan el lujo de decirnos que necesitamos tres meses más para que salga el ganador. Nosotros no tenemos esos tres meses, la gente empieza a perder la afiliación, a perder lugares de trabajo”.

“Hay que preguntarse qué ha hecho el poder político, el Gobierno provincial, el Intendente y otros factores políticos también de la Cuenca con este tema. Yo sé que estuvimos ahí, pero para ellos lo mismo. Si a ellos les pagan, les van a pagar lo que no recaudaron por estar parados. Entonces, cuando les pagan, se terminó el problema para ellos. Tienen la plata y también deben estar ellos metidos atrás de esto. Es así”, disparó Ávila.

Ante eso, indicó que “ellos deben ser los que están especulando también para que esto no se apruebe, pidiendo otras cosas, queriendo sacar más provecho de YPF. Como el anterior intendente que se quedó con todas las administraciones de YPF y vendiendo un montón de terrenos, pasó lo mismo. Formaron una cooperativa, vendieron lotes”.

“Esto es lo que va a seguir pasando si nosotros dejamos que la política siga ensuciando las peleas gremiales. Porque esto en definitiva era gremial, Nosotros teníamos que poner el cuero, aguantar a la gente como lo hicimos todos y hoy en día ahora estamos en un conflicto en el que nos mete YPF”, determinó.

El titular del Gremio más poderoso de la región remarcó finalmente que “nosotros no queríamos, nunca tuvimos la intención de parar, al contrario, fuimos a laburar el doble, con la tormenta, el viento, la lluvia, pusimos a trabajar todos nuestros Trabajadores y ahora nos encontramos con que no podemos ni sabemos quién ganó un área”.

“Luego del Plenario y la concentración en Kilómetro 3 empieza el paro total de actividades y el día lunes, si no se arregla el conflicto, hacemos un paro general de actividades en toda la Cuenca en la provincia de Chubut”, cerró.