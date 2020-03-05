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En el Área del Joven hay 34 carnets para retirar

05 Mar 2020 Periodico Las Heras
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Las Heras-, El Área del Joven dependiente de la Sub Secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad de Las Heras, informa: que se encuentran para retirar los siguientes carnet a nombre de:

AYLLON DANIELA FERNANDA

ESCOBAR MELINA

LLANOS BAISAAC PAOLA AMPARO

MUÑOZ VANESA ANDREA

PEREZ KEVIN LEONEL

PORTALES GONZALO ERNESTO

RAMOS PEDRO EXEQUIEL

VILTE LEONARDO EZEQUIEL

BERRA YANINA ANDREA

DE LA VEGA AGUSTINA

CONDORI MICAELA DOLORES

CASTRO CELESTE ARACELI

CAPURRO DAIANA AYELEN

CAMPOS PACHECO

FICA MARIA EUGENIA

GIL DURAN MICHEL GASTON

HERNANDEZ LEONELA FABIANA

MUÑOZ VANESA ANDREA

MURPHY EDDIE AGUSTIN

MURHY LIAN FRANCISCO

MARTINEZ NAZARENO

MIRANDA GUEVARA MARIA NOELIA

OLAVE JOSHUA YENEL

NUÑEZ DIEGO FABRICIO

RODRIGUEZ VALENTIN

SOTO SOLEDAD BEATRIZ

SANTANDER MARLEN ADRIANA

SOSA ANA CAROLINA

RUBILAR IGNACIO

RUBILAR GUSTAVO NICOLAS

REYES ALEJANDRA NOEMI

VILLA VICENCIO GERMAN DANIEL

VERGARA ZEGARRA CALEB JONATAN

YAÑEZ VALENTIN AMIR

Para mayor información, acercarse a Guido Spano N*40, de 8:00 a 13:30 y de 14:00 a 20:00 hs, o llamar al Teléfono fijo: 4974646.

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