En el Área del Joven hay 34 carnets para retirar
Las Heras-, El Área del Joven dependiente de la Sub Secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad de Las Heras, informa: que se encuentran para retirar los siguientes carnet a nombre de:
AYLLON DANIELA FERNANDA
ESCOBAR MELINA
LLANOS BAISAAC PAOLA AMPARO
MUÑOZ VANESA ANDREA
PEREZ KEVIN LEONEL
PORTALES GONZALO ERNESTO
RAMOS PEDRO EXEQUIEL
VILTE LEONARDO EZEQUIEL
BERRA YANINA ANDREA
DE LA VEGA AGUSTINA
CONDORI MICAELA DOLORES
CASTRO CELESTE ARACELI
CAPURRO DAIANA AYELEN
CAMPOS PACHECO
FICA MARIA EUGENIA
GIL DURAN MICHEL GASTON
HERNANDEZ LEONELA FABIANA
MUÑOZ VANESA ANDREA
MURPHY EDDIE AGUSTIN
MURHY LIAN FRANCISCO
MARTINEZ NAZARENO
MIRANDA GUEVARA MARIA NOELIA
OLAVE JOSHUA YENEL
NUÑEZ DIEGO FABRICIO
RODRIGUEZ VALENTIN
SOTO SOLEDAD BEATRIZ
SANTANDER MARLEN ADRIANA
SOSA ANA CAROLINA
RUBILAR IGNACIO
RUBILAR GUSTAVO NICOLAS
REYES ALEJANDRA NOEMI
VILLA VICENCIO GERMAN DANIEL
VERGARA ZEGARRA CALEB JONATAN
YAÑEZ VALENTIN AMIR
Para mayor información, acercarse a Guido Spano N*40, de 8:00 a 13:30 y de 14:00 a 20:00 hs, o llamar al Teléfono fijo: 4974646.
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