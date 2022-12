En estafas gitanas con 17 casos recuperan en la zona automóviles

Regionales-, Cómo operaban los gitanos que estafaron al menos a 17 personas en Comodoro con la venta de autos.

La policía dio conocer cómo era la modalidad que utilizaban para estafar. Recuperaron algunos rodados en Santa Cruz. Creen que hay más casos en Trelew, Puerto Madryn, incluso en Río Negro.

Un total de seis allanamientos en simultáneo se realizaron el martes en Comodoro Rivadavia, con el fin de desbaratar una red que estafó a 17 personas con la venta de vehículos mediante la entrega de comprobantes apócrifos. Luego desaparecieron y vendieron los automóviles en otras ciudades.

Sin embargo no serían los únicos casos, ya que también habrían estafado a otras personas en las ciudades de Trelew y Puerto Madryn, incluso en la provincia Río Negro.

El responsable de la Planta de Verificaciones del Automotor de la Policía del Chubut, Gustavo Orellano, confirmó que en Comodoro se recibieron 17 denuncias por estafas contra estos dos hombres que pertenecen a una comunidad «zíngara».

A partir de la investigación, señaló que «se han recuperado desde julio a la fecha un total de 6 vehículos, la mayoría secuestrados en las ciudades de Caleta Olivia y Las Heras, en la provincia de Santa Cruz».

Pero aún hay vehículos que siguen sin aparecer y por eso, durante los allanamientos se secuestraron equipos de comunicación para establecer «la ruta» del resto de los rodados.

Orellano advirtió que esta red también operó en Trelew y Puerto Madryn, incluso se detectó el mismo tipo de estafa, con los mismos números de teléfono, en la localidad de San Antonio Oeste, en Río Negro.

¿CÓMO OPERABAN?

El suboficial principal detalló que la modalidad principal para cometer las estafas era «simulando» la compra de vehículos que se ofrecían a través publicaciones en Facebook, en grupos de compra y venta, o de personas que ponían carteles en sus vehículos anunciando la venta.

Los estafadores – según relató – se ponían en contacto y pactaron un encuentro donde «regateaban un poco el precio, simulaban interés de la compra y acordaban un segundo encuentro en lugares públicos para acordar el negocio y así brindar seguridad a los damnificados».

Posteriormente, los supuesto compradores «hacían simular una transferencia bancaria emitiendo comprobantes de un banco por el monto acordado pero, que eran apócrifos».

«Y lo que hacían era arreglar para el día siguiente la firma de los papeles y llevándose el vehículo el mismo día», pero finalmente luego desaparecían con el vehículo y no podían volver a contactarlos.

DISTINTAS IDENTIDADES

El comisario indicó que durante los allanamientos había una orden de detención de los dos supuestos estafadores, conocidos como «Tachi» y «Tiburón», sin embargo no fueron ubicados en ninguno de los domicilios.

«Los dos sospechosos tienen una vida nómada, no tienen domicilio fijo e incluso no se encuentran registrados en el registro nacional de la personas, es decir, no tienen documentos», por lo que usaban esto para poder escapar de la justicia.

Según explicó, los estafadores «adoptaban distintas identidades» y eso hacía que al momento de denunciar no tuviera su verdadera identidad. «La cara visible de quienes siempre realizaban las transacciones en la mayoría de los casos fue uno y después un familiar de él, pero siempre con el apoyo logístico de otras familias de Comodoro».

Fuente: El Caletense.net extraído de ADNSUR