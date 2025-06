En octubre podría realizarse el juicio por el crimen de Gimena Extremador

Las Heras-, Así lo confirmaron fuentes judiciales al diario La Opinión Austral. El abogado de la madre, Alberto Luciani, consideró en que mes podría hacerse la discusión judicial. La joven tenía 29 años al momento de ser asesinada por el pastor Nelson Saldivia, de 46 años. El imputado llegará a juicio con prisión preventiva.

El caso de Gimena Extremador, la joven de 29 años que fue cruelmente asesinada el 17 de noviembre del año 2023 en la localidad de Las Heras, será sometido a juicio a finales del corriente año. Así lo informaron fuentes judiciales al diario La Opinión Austral, quienes dieron a conocer que se están ultimando los últimos detalles para hacer la elevación de la causa a la Cámara Criminal. El abogado Alberto Luciani le confió a este medio que el juicio se realizaría en el mes de octubre.

Un año y siete mes han pasado desde aquella trágica mañana de viernes, en que un vecino del barrio Zona de Chacras halló los restos de la joven en una zona descampada. Gimena, que era madre de tres nenes, había desaparecido días atrás y fue encontrada con 32 puñaladas en diferentes partes de su cuerpo, con el torso desnudo y siendo comida por una jauría de perros callejeros. Tenía cortes en el rostro y en el pecho, pero dos puñaladas en órganos vitales fueron suficientes para arrebatarle la vida.

El caso causó una absoluta conmoción en los vecinos y vecina de la zona, tomó relevamiento a nivel provincial y nacional. Esto se debe a la forma en que le arrebataron la vida a la joven madre y también tiene relación que el único detenido hasta el momento es un ex pastor de 46 años de edad llamado Nelson Saldivia. Cuando los investigadores lo detuvieron, pocas horas después de hallar el cuerpo de Gimena, el hombre les dijo “estoy pasadísimo de droga, no me acuerdo nada”.

Por otro lado, sobre el detenido, que es el único imputado del crimen de la joven, a pesar de que la querella había manifestado en ocasiones que habrían existido más implicados en la muerte de la joven. Luciani había manifestado a este medio que “no hay posibilidad física de que una sola persona produzca un estrangulamiento y use dos cuchillos al mismo tiempo, al menos no teniendo en cuenta la dimensión de las lesiones que sufrió Gimena”.

A lo que continuó diciendo: “había evidencias de golpes y estrangulamiento y también de la utilización de dos cuchillos de distintas dimensiones, por eso nosotros sostenemos que no solamente intervienen en el ataque una sola persona, sino que en nuestra hipótesis ha intervenido más de una persona y eso está avalado por la pericia forense”. Ninguno de los cuchillos fue encontrado por la Policía de Santa Cruz. El caso causó dolor en la comunidad.

Finalmente, en una entrevista con La Opinión Austral, el fiscal de instrucción, Ariel Candia, había dicho que el asesinato de Gimena es un “caso aberrante e inentendible en la manera en la que ocurrió”. En el mes de febrero, el doctor había comentado que la causa por el crimen del peón rural Antonio “Toño” Tula, que murió en los primeros días de mayo del año 2023, “está bastante avanzada, faltan algunas pericias científicas en el laboratorio de Río Gallegos y este año será elevada a juicio”

(NOTA: LA OPINION AUSTRAL)

Visited 1 times, 1 visit(s) today