En P. Truncado termino apuñalado a la salida de un boliche

Regionales-, Al cierre de los locales bailables el 25 a las 06 hs en la calle San Martín y Pellegrini se produjo una pelea con un gran número de personas que se peleaban entre sí, producto de ese enfrentamiento uno de ellos un masculino de unos 30 años de edad aproximadamente termino en el hospital herido de arma blanca.

Se supo que su vida no corría peligro y por el hecho no hay persona detenida, más aun donde el herido no quiso aportar dato de su agresor o no supo reconocer a su agresor.

Por estas horas todo es materia de investigación en torno al hecho.

Al lugar debieron concurrir Personal de la División Comisaria Primera con el apoyo de la División Comisaria Segunda para lograr contener la situación y restablecer el orden.

Cabe aclarar que, durante las primeras horas del 25, la División Comisaria Primera debió acudir a varios lugares debido que se producían desmanes entre familiares o entre vecinos debido a la gran ingesta de alcohol.