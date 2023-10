Este fin de semana se realiza la Expo Primavera de Cañadón Seco

Cañadon Seco-, Será la primera edición de una nueva iniciativa que impulsa la Comisión de Fomento de Cañadón Seco, en el marco de su política de apoyo al crecimiento de las actividades culturales, artísticas y recreativas comunitarias.

Se desarrollará mañana sábado y el domingo de 12:00 a 20:00 en el Gimnasio Comunal con entrada libre y gratuita, previéndose la instalación de 25 stands de emprendedores del arte y la cultura locales y regionales que podrán en exhibición y venta sus productos.

Además habrá un patio de comidas criollas y números artísticos, por lo cual serán dos jornadas destinadas al esparcimiento familiar.

Los detalles del evento fueron dados a conocer en un rueda de prensa por parte del jefe comunal, Jorge Soloaga, acompañado por la presidenta de la Asociación de Mujeres del Arte y la Cultura Popular, Juana Almeyda; el coordinador de la Dirección de Cultura, Rodrigo Manríquez y la directora de Recursos Naturales y Salubridad, Estela Llampa.

En ese marco se destacó que se trata de un evento cultural integrador y reunirá a emprendedores productores de arte popular con artistas de diversos géneros musicales surgidos de los diferentes talleres comunales e incluso fue invitado un grupo de música tropical de Pico Truncado para actuar en el cierre.

Además, se puso de manifiesto que todos los productos de consumo estarán garantizados por las normas alimentarias y también se dispondrá de un servicio preventivo de salud y de seguridad pública.

Al referirse a ésta primera Expo Primavera, Soloaga dijo que la misma constituye el fruto de un trabajo de muchos años y consolida una estrategia de política cultural, resaltando además que se procura jerarquizar el rol de los protagonistas de arte y cultura populares.

En esta misma línea destacó que la participación de los talleres de danzas y de la orquesta típica de Cañadón Seco, constituye un orgullo ya que sus integrantes comienzan a proyectarse desde la niñez y la adolescencia hacia el espectro artístico regional.

Por otra parte puso de manifiesto que en este evento cultural no se le exige ningún aporte económico a los expositores ya que esta comuna apoya constantemente todo lo que tiene que ver con el desarrollo productivo de micro emprendedores que no les demandan erogaciones contemplando y entendiendo que ellos no son empresarios de rentabilidad asegurada y forman parte de un sector estratégico de la sociedad de esfuerzo, trabajo y sacrificio.

Para refrendar sus dichos resaltó que “nosotros hemos hecho una fuerte inversión en aras de posibilitar el desarrollo de las manifestaciones culturales y una de las pruebas es el sitio donde estamos en este momento”, en clara alusión de las instalaciones de la Proveeduría Cultural.

A ello sumó la creación de la Asociación de Mujeres del Arte y la Cultura Popular y del Taller Textil, otro sitio de gestación del desarrollo productivo.