Estudiantes aguardan la firma del Ministro de Salud para poder regresar

Provinciales-, Los padres de 20 estudiantes santacruceños de las localidades de Caleta Olivia, Las Heras, Pico Truncado y Perito Moreno reclaman la intervención del Ministro de Salud de la Provincia, para que autorice el ingreso de los estudiantes. “Tenemos todos los permisos, solo falta la firma del Ministro. Tienen las valijas hechas hace una semana”, indicaron.

Pedro Gogol y Cristian Monsalvo se presentaron en la radio Frecuencia Patagonia para dar a conocer la situación que se encuentra trunca desde hace una semana. “Tenemos a nuestros hijos varados en Córdoba desde el inicio de la pandemia. Hoy contamos con un colectivo que los trae hasta Ramón Santos y tenemos todas las autorizaciones: el DUT, las declaraciones juradas, la autorización del COE de Caleta Olivia, Las Heras, Pico Truncado y Perito Moreno”.

El colectivo traería a 12 estudiantes de Caleta Olivia, y otros 8 de las localidades de Pico Truncado, Las Heras y Perito Moreno, que deberán hacer el aislamiento obligatorio una vez que puedan retornar a sus hogares. “Lo que nos han dicho es que si no está la firma del Ministro de Salud, ellos no pueden ingresar, aunque el colectivo no llega a la provincia, sino que solo hasta Ramón Santos. Los COE de las localidades ya dispusieron las traffic para buscar a los chicos y llevarlos a hacer el aislamiento. Hace más de una semana que tienen la valija preparada y solo estamos esperando la firma del ministro”, indicaron. (Nota: Voces y Apuntes)