Exitosa cruzada solidaria por Radio Tv y Bomberos Voluntarios

Las Heras-, Con una cobertura en vivo de 4 horas por canal 3 y Fm Ciudad 107.9, Redes sociales y pagina web, Bomberos Voluntarios recibieron de la colecta una gran cantidad de productos, que luego se repartirán a familias más necesitadas.

En el programa especial que se transmitió por los medios, se pudo ver a distintos vecinos llegar con sus donaciones, además de la jornada participaron referentes de medios locales como Matías Domínguez, Víctor (Choropo) Ruiz, Cristian (Mecha) Flores, Norma Almaza, Lorenzo Vigoni y al finalizar la jornada la presentación de Raúl Leuquen.

También una gran cantidad de artistas locales mandaron a Paralelo 46 TvSA, videos de algún tema musical interpretado por ellos mismos, e incluso hasta bailarines de distintos géneros se pudo apreciar en la jornada del sábado por la tarde por la radio y Television.

Entre las donaciones se contó con bolsas de papas, cebollas, zanahorias, tomate, fideos, arroz, harinas, pañales, papel higiénico, servilletas, bidones de agua, aceites, ropas, útiles, juguetes, etc.

Angel Palacio referente de Bomberos Voluntarios, se expresó en las redes ante el gran evento solidario, donde el mismo manifestó lo siguiente; “Las Heras, Santa Cruz, un pueblo con un corazón enorme, gracias, gracias, gracias. Palacios realizo tomas fotográficas, donde muchas personas no quisieron salir y ni siquiera ser nombradas, en ellos la satisfacción de haber colaborado, en nosotros el eterno agradecimiento por colaborar y por la confianza. Se formó un hermoso equipo de trabajo.

El Sábado iniciamos una jornada llena de ilusiones, cuyo único objetivo era y es ayudar, todo esto sin profesionalismo en esta materia, a cada paso aprendemos más, dejamos, por un momento a nuestras familias de lado y salimos a cumplir la misión que decidimos emprender, somos pocos, pero con las ganas que se ponen se triplica cada uno de nosotros, la confianza del pueblo hacia nosotros ya está, nuestra obligación, no perderla sino multiplicarla, no somos perfectos, pero en nuestras imperfecciones hacemos lo mejor posible, acá no hay remuneración monetaria, hay un gracias, un te felicito, un sigan así, con eso somos ricos. Pero creo que lo más importante es cuando llegamos a nuestro precario cuartel y podemos compartir esas charlas de camaradería, sentados a un costado de las goteras de agua, cuando llueve….