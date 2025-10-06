Exitosas tres jornadas de Fuegos de la Estepa 2025

Las Heras-, Desde la organización compartieron el fantástico momento de como se vivieron las jornadas de Fuegos de la Estepa – Segunda Edición.

Tres días llenos de sabores, clases magistrales de chefs reconocidos, música y un público espectacular que acompañó cada momento.

Desde la municipalidad agradecen a todos los puestos gastronómicos, productores, artesanos, emprendedores, bandas locales, y a los vecinos de Las Heras y localidades vecinas por ser parte de esta gran fiesta.

También la frutilla del postre de estas jornadas fue cerrar el festival batiendo un Récord Mundial con el choripán más largo del mundo: 393 metros de orgullo lasherense.

Desde la organización agradecen a todos los que colaboraron para hacerlo posible.

¡Los esperamos el año que viene para vivir juntos una nueva edición!

