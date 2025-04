Falleció el hombre que estaba en el taller que incendiaron intencionalmente

El Calafate-, Cristian Pérez, un trabajador oriundo de Río Gallegos que buscaba un futuro mejor en la villa turística, falleció este domingo. «Hoy se me fueron dos en menos de un año. Qué desgracia la vida de mierda que me tocó» dijo su hermano.

Una historia que mezcla violencia, impunidad y dolor conmociona a la Patagonia. Cristian Pérez, un trabajador oriundo de Río Gallegos que buscaba un futuro mejor en El Calafate, falleció este domingo tras agonizar trece días por las graves quemaduras e intoxicación que sufrió cuando el taller donde dormía fue incendiado intencionalmente.

El hecho, ocurrido en plena noche en el barrio Cerro Calafate, no fue un accidente: bomberos y la policía confirmaron que al menos tres personas ingresaron al predio, esparcieron combustible y prendieron fuego.

El taller mecánico pertenece a René Zúñiga, cuyo padre y dos hermanos están actualmente en el banquillo de los acusados por el femicidio de Burgos, ocurrido hace más de dos años.

El incendio se produjo en las mismas horas en que el juicio por ese caso avanzaba en los tribunales.

Cristian había llegado hacía apenas veinte días desde Río Gallegos con la esperanza de encontrar trabajo. Logró un arreglo con los Zúñiga para laborar y dormir en el taller. Esa madrugada fatal, despertó entre llamas. Aún con fuerzas, logró salir y narrar a los rescatistas que vio a tres personas ingresar al lugar. Pero el daño era irreversible: el humo tóxico y las quemaduras terminaron con su vida en la terapia intensiva del hospital local.

El desgarrador adiós de un hermano

La noticia de su muerte conmocionó a la comunidad. Nicolás Pérez, su hermano, publicó un desgarrador mensaje en Facebook: “Recién falleció mi hermano Cristian, ‘el enano’ como le decíamos todos… La peleó 13 días, pero su corazón y pulmones no aguantaron”. En medio del dolor, recordó que hace ocho meses perdió a otro hermano: “Hoy se me fueron dos en menos de un año. Qué desgracia la vida de mierda que me tocó“. (Nota: La opinión Austral)

