Fisicoculturismo: Daiana Arias se coronó Campeona en Comodoro Rivadavia

Regionales-, La extrovertida fisicoculturista lasherense DAIANA ARIAS, cosechó días atrás un nuevo título de CAMPEONA en la categoría BIKINI FITNESS durante la 36° Aniversario de «Mr Comodoro».

El popular evento que contó con varias categorías masculino, femenino y mixto, provenientes de distintos puntos de la región se desarrolló en el Gimnasio Gatti de la ciudad comodorense.

Cabe destacar que la deportista de Las Heras, fue la única representante de la localidad petrolera.

🟡EXPRESIONES DE DAIANA ARIAS:

«Hermoso es el sentimiento de estar ahí arriba 👙💖…Amo este deporte porque me ha hecho crecer personalmente. Me ha enseñado a ser disciplinada y organizada. A pensar en el futuro y no tanto a corto plazo. Aprendí que la constancia y ser disciplinado es más importante que el talento.

Culturismo no es tener músculo y ganar.

Culturismo es la oportunidad que te da la vida de rehacerte como persona, como deportista. Y seguir peleando cuando ni vos misma crees que podés seguir peleando 🧠🤜🏻🤛🏻

@ezegr_ Otra victoria más! Gracias ♥️»

(Nota: TERCER TIEMPO // Fede Vallejos)