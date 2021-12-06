Fuerte apoyo de petroleros a Claudio Vidal
Las Heras-, 𝐂𝐨𝐧 𝐥𝐚 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐝𝐞 𝐥𝐨𝐬 𝐭𝐫𝐚𝐛𝐚𝐣𝐚𝐝𝐨𝐫𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐝𝐢𝐬𝐭𝐢𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐞𝐦𝐩𝐫𝐞𝐬𝐚𝐬 𝐞𝐧 𝐢𝐧𝐬𝐭𝐚𝐥𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐝𝐞𝐥 𝐏𝐨𝐥𝐢𝐝𝐞𝐩𝐨𝐫𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐂𝐚𝐦𝐩𝐢𝐧𝐠 𝐋𝐚𝐬 𝐇𝐞𝐫𝐚𝐬 𝐬𝐞 𝐫𝐞𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐫𝐨𝐧 𝐝𝐢𝐟𝐞𝐫𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬 𝐚𝐬𝐚𝐦𝐛𝐥𝐞𝐚𝐬 𝐜𝐨𝐧 𝐥𝐚 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐒𝐞𝐜𝐫𝐞𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨 𝐆𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐥 𝐂𝐥𝐚𝐮𝐝𝐢𝐨 𝐕𝐢𝐝𝐚𝐥, 𝐞𝐥 𝐒𝐞𝐜𝐫𝐞𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨 𝐀𝐝𝐣𝐮𝐧𝐭𝐨 𝐑𝐚𝐟𝐚𝐞𝐥 𝐆𝐮𝐞𝐧𝐜𝐡𝐞𝐧𝐞𝐧 𝐲 𝐞𝐥 𝐫𝐞𝐬𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐥𝐨𝐬 𝐜𝐨𝐥𝐚𝐛𝐨𝐫𝐚𝐝𝐨𝐫𝐞𝐬 𝐝𝐞𝐥 𝐒𝐢𝐧𝐝𝐢𝐜𝐚𝐭𝐨 𝐏𝐞𝐭𝐫𝐨𝐥𝐞𝐫𝐨 𝐒𝐚𝐧𝐭𝐚 𝐂𝐫𝐮𝐳.
𝗘𝗻 𝗰𝗮𝗱𝗮 𝗿𝗲𝘂𝗻𝗶𝗼́𝗻 𝘀𝗲 𝗽𝘂𝗱𝗼 𝗲𝘀𝘁𝗮𝗯𝗹𝗲𝗰𝗲𝗿 𝗹𝗼𝘀 𝗽𝗿𝗼𝘆𝗲𝗰𝘁𝗼𝘀 𝗾𝘂𝗲 𝗹𝗮 𝗜𝗻𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗲𝘀𝘁𝗮́ 𝗲𝗷𝗲𝗰𝘂𝘁𝗮𝗻𝗱𝗼 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗺𝗲𝗷𝗼𝗿𝗮𝗿 𝗹𝗮𝘀 𝗽𝗿𝗲𝘀𝘁𝗮𝗰𝗶𝗼𝗻𝗲𝘀 𝘆 𝗹𝗼𝘀 𝗯𝗲𝗻𝗲𝗳𝗶𝗰𝗶𝗼𝘀 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗹𝗼𝘀 𝗮𝗳𝗶𝗹𝗶𝗮𝗱𝗼𝘀 𝘆 𝘀𝘂𝘀 𝗳𝗮𝗺𝗶𝗹𝗶𝗮𝘀.
𝐂𝐨𝐦𝐨 𝐥𝐨 𝐯𝐢𝐞𝐧𝐞 𝐫𝐞𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐞𝐧 𝐥𝐚𝐬 𝐁𝐚𝐬𝐞𝐬 𝐲 𝐥𝐨𝐬 𝐘𝐚𝐜𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨𝐬, 𝐕𝐢𝐝𝐚𝐥 𝐯𝐨𝐥𝐯𝐢𝐨́ 𝐚 𝐫𝐞𝐚𝐟𝐢𝐫𝐦𝐚𝐫 𝐥𝐚 𝐧𝐞𝐜𝐞𝐬𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐝𝐞𝐥 𝐬𝐞𝐧𝐭𝐢𝐝𝐨 𝐝𝐞 𝐩𝐞𝐫𝐭𝐞𝐧𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐚 𝐥𝐚𝐬 𝐧𝐮𝐞𝐯𝐚𝐬 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐥𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐪𝐮𝐞 𝐞𝐬𝐭𝐚́𝐧 𝐚𝐥 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐥𝐨𝐬 𝐚𝐟𝐢𝐥𝐢𝐚𝐝𝐨𝐬 𝐜𝐨𝐦𝐨 𝐥𝐚 𝐏𝐫𝐨𝐯𝐞𝐞𝐝𝐮𝐫𝐢́𝐚 𝐲 𝐞𝐥 𝐏𝐨𝐥𝐢𝐝𝐞𝐩𝐨𝐫𝐭𝐢𝐯𝐨.
𝗔𝗱𝗲𝗺𝗮́𝘀 𝗱𝗲𝘀𝘁𝗮𝗰𝗼 𝗹𝗮 𝗶𝗺𝗽𝗼𝗿𝘁𝗮𝗻𝗰𝗶𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗣𝗿𝗼𝘆𝗲𝗰𝘁𝗼 𝗱𝗲 𝗹𝗮𝘀 𝟱𝟬𝟬 𝘃𝗶𝘃𝗶𝗲𝗻𝗱𝗮𝘀 𝗾𝘂𝗲 𝘀𝗲 𝘃𝗮𝗻 𝗮 𝗲𝗺𝗽𝗲𝘇𝗮𝗿 𝗮 𝗰𝗼𝗻𝘀𝘁𝗿𝘂𝗶𝗿 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗹𝗼𝘀 𝘁𝗿𝗮𝗯𝗮𝗷𝗮𝗱𝗼𝗿𝗲𝘀 𝗽𝗲𝘁𝗿𝗼𝗹𝗲𝗿𝗼𝘀, 𝗰𝗼𝗺𝗼 𝗮𝘀𝗶́ 𝘁𝗮𝗺𝗯𝗶𝗲́𝗻 𝗹𝗮 𝟮° 𝗲𝘁𝗮𝗽𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗣𝗼𝗹𝗶𝗱𝗲𝗽𝗼𝗿𝘁𝗶𝘃𝗼 𝗰𝗼𝗻 𝗲𝗹 𝘀𝗶𝘀𝘁𝗲𝗺𝗮 𝗱𝗲 𝗽𝗶𝗹𝗲𝘁𝗮𝘀 𝗾𝘂𝗲 𝘀𝗲 𝘃𝗮 𝗰𝗼𝗺𝗲𝗻𝘇𝗮𝗿 𝗮 𝗲𝗱𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝗿 𝗲𝗻 𝗟𝗮𝘀 𝗛𝗲𝗿𝗮𝘀.
La creación de las farmacias sindicales, el festejo del Día del Petróleo, y el fondo compensador para cuando los petroleros se jubilen fueron temas de la agenda en estas asambleas.
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