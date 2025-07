Giuli Barria gano en el nacional y nos representara en el Americano 2026 en Acapulco México

Las Heras-, La Profesora Giuli Barria compartio la buena noticia en sus redes, donde manifestó que salío ganadora nacional de acrobacias Aéreas.

Su mensaje personal que dejo en sus redes fue el siguiente:

“Esta vez me tocó sola, agarrar la mochila y sin mirar atrás agarrar vuelo.

Me animé y lo hice… así como todas las cosas que me propongo con lo que me gusta.

Esta vez sin haber entrenado, con altas, bajas y con unos días terribles.

A último momento dije “Si” yo puedo!

Y hoy salí ganadora nacional de acrobacias Aéreas. Gracias a la gente que verdaderamente me aconsejó, me ayudó de corazón porque como ustedes saben esto es a solo pulmón.

Eternamente agradecida conmigo misma por seguir apostando a mi pasión y seguir confiando.

No sé qué será de mí el próximo año, solo sé que hoy estoy clasificada para el americano 2026 en Acapulco México”

