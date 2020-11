Gomez: Ningún funcionario ni la Gobernadora ha llamado por lo que sucedió en Las Heras

Las Heras-, Mauricio Gómez hizo responsable de la toma a la Secretaria General de ATE Santa Cruz. El Dr. Mauricio Gómez, secretario de Gobierno de la Municipalidad de Las Heras, mantuvo una comunicación telefónica con «Pasaron Cosas en Santa Cruz» (FM 106.1).

Donde se refirió particularmente a la tensa situación vivida en la Municipalidad de Las Heras tras la toma del edificio por parte del gremio ATE.

Siendo las 20 horas aproximadamente del jueves, el funcionario se encontraba junto con la Policía realizando una inspección ocular en el edificio comunal luego del tenso desalojo llevado adelante en horas tempranas de la tarde.

«Los manifestantes se han retirado en horas de la tarde y ahora estamos constatando los daños de acuerdo a los balazos y piedrazos contra el edificio», expresó Gómez y agregó que «esta es una situación que, justamente recordando una comunicación periodística con este mismo programa, yo la había advertido».

En horas de la madrugada, un grupo de manifestantes referenciados como miembros de ATE, ingresaron al municipio y según dichos del funcionario, «pudimos saber que manejaban armas calibre 38 y 9mm porque son los proyectiles que se encontraron, además de una gran cantidad de piedras y palos dentro del edificio que fueron lanzados desde el exterior».

Gómez contó que cuando cierra la Municipalidad a las 14 horas, «ingresan rompiendo un candado del patio y les pidieron a las porteras que se retiren del edificio; tomaron el edificio y el patio donde había una gran cantidad de carpas al igual que el interior.

Mientras sucedía eso, había gente dentro de la municipalidad, y quemaron un automóvil de un empleado de intendencia, el cadete».

«Esta es una pelea de trabajadores contra trabajadores sin sentido. En ese momento habían requerido su presencia porque tiene todas las llaves y así como quemaron su auto también dañaron otros de varios vecinos», dijo Gómez.

Luego del segundo pedido de desalojo, los manifestantes tuvieron que acatar la orden judicial, lo que se suma al expediente de oficio creado por el Ministerio de Trabajo al que la Municipalidad ha apelado y por eso se ha corrido a una instancia judicial. «El Juez ha dispuesto dentro de sus facultades una audiencia entre el gremio y la municipalidad para el lunes, y consideramos que el lunes el Juez debe resolver qué hacer. La audiencia no está garantizada para que las partes se sienten a conciliar, porque se han manejado de una manera que no es la que corresponde, y porque sabemos que el modo de protesta va a continuar», aseveró.

Al respecto, el Secretario de Gobierno municipal de Las Heras aclaró que se ha intentado hablar con los manifestantes pero en ningún momento se pudo porque el gremio no los dejó. «En esta situación hemos hablado con el gremio municipal SOEM y ya hemos arreglado un aumento a los empleados de un 36%, y de la misma forma se ofreció resolver la situación de cada trabajador pero bajo ningún modo ATE lo permitió».

Ante esta grave situación vivida en la comuna de Las Heras, y a ante la consulta periodística, Gómez dijo que había alertado a algunos ministros y al jefe de gabinete de la provincia de lo que iba a suceder por la no aceptación de las propuestas por parte de ATE. «Vemos que es más político que sindical, pero del gobierno provincial no hemos recibido respuestas y tampoco nos han llamado sobre lo que sucedió.

Ningún funcionario ni la Gobernadora ha llamado manifestando preocupación por lo que sucedió en Las Heras», sentenció.

Finalmente, y de acuerdo a la situación gremial que se mantiene, Gómez insistió en que «no puede haber diálogo con ninguna persona que reclama y no cede, o acepta algún procedimiento de lo que se puede dar».

«En 4 o 5 años con ATE no nos hemos podido sentar a consensuar. Creo que una vez me senté con Héctor Ampuero (referente de ATE en Las Heras) y como no aceptamos sus propuestas sino que charlábamos para ponernos de acuerdo, se levantó de la mesa y se fue», comentó el funcionario.

Es por esto que ante la grave situación vivida en la comuna de Las Heras, el Secretario de Gobierno exclamó: «hago responsable de lo que pasó anoche al referente de ATE Las Heras, y asi también a Olga Reinoso, de no tener la conducción que dice tener sobre ATE y demás localidades que el gremio dice estar representado». (Nota: La Vanguardia Noticias)