Gómez presento proyectos en defensa y la transparencia en fuente de trabajo local en minería

Las Heras-, Además de reconocimientos deportivos y culturales, en la última sesión ordinaria del 21 de agosto del corriente en el Honorable Concejo Deliberante de Las Heras, se aprobaron por unanimidad diversos proyectos de declaración y resolución, entre los cuales se destacó especialmente la iniciativa del Pdte Dr. Gomez vinculada a la explotación de uranio en la región.

El Concejal Mauricio Gómez, autor de la resolución, subrayó que “solicitó esto ante la incertidumbre de la ciudadanía, debemos tener conocimiento del estudio de impacto ambiental ante la explotación uranio, las negociaciones, y garantizar que se cumplimiento a la ley provincial 3141 la que establece el 70% de contrataciones de mano de obra debiendo priorizarse la local, asimismo se remita a esta institución todo informe vinculante para el conocimiento de la comunidad en general, teniendo como eje primordial que las fuentes de trabajo deben ser local ante la situación laboral actual de muchos vecinos”.

La resolución aprobada establece una posición clara: cualquier negociación vinculada a la explotación del uranio debe garantizar transparencia, participación ciudadana y defensa del trabajo local. Con esto, el Concejo se posiciona a favor de un modelo de desarrollo sostenible que priorice la salud y la dignidad de la comunidad.

En este sentido, el concejal Gómez expresó: “Nuestro compromiso es con la gente. Defendemos el derecho de los trabajadores a tener empleo, pero nunca a costa de poner en riesgo la vida y el ambiente. por eso solicito un proceso transparente de cara al pueblo” .

Además, durante la misma sesión se aprobaron otros proyectos que reflejan el compromiso del Concejal Gomez con la cultura y el deporte local:

Declaración de Interés Municipal y Deportivo por la destacada participación de los jóvenes tenismesistas Ciro Rosales, Caetano Rosales, Ian Cardoso y el Instructor Armando Galván en los Juegos Evita Santa Cruz 2025 en la disciplina Tenis de Mesa.

Reconocimiento a las chicas lasherenses Xiomara Diaz, Barriga Valentina y Dolores Mancilla Alonso que participaron como en el Torneo Nacional de Clubes disputado en Pico Truncado.

Declaración de Interés Municipal y Cultural al 213° Aniversario del Éxodo Jujeño y la implementación de la Bandera de la Libertad Civil.

La sesión reafirmó una línea de trabajo que combina defensa ambiental, laboral, reconocimiento deportivo y fortalecimiento cultural, marcando un rumbo claro hacia una comunidad más justa e informada

