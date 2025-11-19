Gomez: Un fin de semana que llena el alma

Las Heras-, Dias atras , durante el fin de semana se celebro el 3er Aniversario de la Escuela Municipal de Newcom “AMAKÁIK”.

El gran evento se realizo en la cancha del complejjo municipla, donde se transformó en un espacio donde la emoción, energía y la felicidad de nuestros adultos brilló más fuerte que nunca

La gran convocatoria de equipos convirtió este torneo en un encuentro inolvidable.

Los presentes pudieron ver y registrar lo más valioso de este deporte como lo es la alegría real, la superación y el espíritu de comunidad que el Newcom genera en todas las edades.

Gomez saluda a cada participante de esta disciplina e insta a que sigan por mas.

