Gran participación de los hermanos Mamani en abierto internacional «la torre del sur»

Rio Turbio-, El referente Juan Guergo manifestó que; “Desde el 3 al 6 de octubre se respiró ajedrez en Rio Turbio, fueron 4 días intensos y que no se limitó solo a jugar, también hubo actividades complementarias que incluyeron visitas guiadas a lugares emblemáticos de Rio Turbio, como el «Bosque de Duendes» y la escuela/Museo Minera, ambas excursiones – gratuitas- contaron con guiás especializados pertenecientes al municipio.

También hubo tiempo para un torneo Blitz , con premios en efectivo, jugado por sistema suizo a 9 rondas (5 el viernes y 4 el sábado , ambos días después de la cena) , el ritmo de juego , típico de esta modalidad, fué el de 3 minutos más 2 segundos por partida y jugador.

Resulto abrumador el dominio del Maestro Fide David Gómez ya que logro 9 puntos sobre los 9 posibles y subiendo su ELO Blitz en 21 puntos. 2° se ubicó el MF Andrés Aguilar con 7 puntos y completó el podio Omar Quinteros con 6 y mejor sistema de desempate que Carlos Martínez, Jorge Guerra Mansilla y Juan Manuel Sebastian Medina que terminaron con 6 puntos.

La mayor suba de ELO la registró el niño Stjepan Antonio Vrsalovic Acuña de Chile , con un espectacular aumento de153 puntos!!.

Participaron 27 jugadores.

https://chess-results.com/tnr1027413.aspx?lan=2

Un torneo de 4 dias y semejante envergadura fué un desafió importante para varios niños, como Stjepan Vrsalovic Acuña de Chile, Caleb y Sofía Mamani de Las Heras, Argentina; Maria I. Guerra Mansilla de Chile, Maximo Fernandez de 28 de Noviembre, Argentina , Martin Arevalo Henriquez de Chile, Ramiro Goncebat , Benicio Dominguez (ambos de Rio Turbio y Brenda Perez de 28 de Noviembre, todos ellos lucharon y lograron culminar el certamen de la mejor manera, logrando algunos buenos resultados y mucha experiencia, ya que todos son menores de 12 años!

Para el exitoso desarrollo del torneo, tuvo la participación muchas personas y entidades que dieron lo mejor para la realización del evento, empezando con todo el personal municipal, con el Secretario general de Gobierno Fernando Campos a la cabeza, siempre atento a resolver los problemas que se planteaban. Otro aporte importante fue la comisión de padres «La Torre del Sur» quienes se encargaron de armado, desarmado de la sala de juego y de la atención del buffet durante las horas de juego.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10234431580799589&id=1495870741

También merece reconocimiento Pablo Ester – www.pabloester.com.ar – quien diseño el hermoso banner del certamen. Párrafo aparte para Don Héctor Barra Carrasco de Chile, quien, en una labor rápida e invalorable, pasó TODAS las partidas del torneo a un archivo PGN, publicado en el informe de torneo y al alcance de todos los que quieran ver las distintas partidas.

Otro reconocimiento especial para alguien que ya nos tiene acostumbrados a dar una mano cuando se necesita, sin pedir nada a cambio y me refiero a Leandro Daniel Fernández de Rio Gallegos y dirigente del Chess Club La 22, quien dedico tiempo a fotografiar partida por partida todas las planillas del certamen.

Para un desarrollo armónico y sin inconvenientes de todo torneo, es necesario contar con personas idóneas y comprometidas como fue el caso del Arbitro Nacional Pablo Lyzymysiuk quien estuvo al pie del cañón siempre que fue requerido.

Por último y no menos importante quiero agradecer a alguien, que, sin el cual todo esto no hubiera sido posible y me refiero al profe del taller municipal Santiago Juzefyszyn, quien aportó su tiempo, dinero y vehículo.

Finalizo mencionando que el secretario de Gobierno, anunció en la fiesta de premiación la continuidad de este evento para el 2025 !!

MUCHAS GRACIAS A TODOS

Por el lado de los hermanos Mamani, se manifestó que; “En el torneo IRT PENSADO (90min+30seg incremento por cada jugada) Caleb sumo 3.5puntos de 7 posibles. Sofi por su parte sumo 2.5 de 7 en este torneo participaron 57jugadores.

Y en el torneo BLITZ (3min +2seg incremento por cada jugada) Caleb logro 5puntos sobre 9 posibles y Sofi obtuvo 2 de 9, en este torneo 26 jugadores compitieron

Caleb y Sofi obtuvieron ELO BLITZ.