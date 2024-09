Güenchenen anunció paro general por tiempo indeterminado

Santa Cruz-, “Que YPF se vaya si quiere, pero que le devuelva la dignidad al pueblo de Santa Cruz”

Así lo expresó el Secretario General del Sindicato Petrolero, Rafael Güenchenen ante más de 20.000 personas, en el marco de la movilización con asamblea «contra el vaciamiento, la desinversión y el gran desastre que está haciendo YPF en Santa Cruz» desarrollada este mediodía en el Gorosito de Caleta Olivia. Realizó duras críticas al accionar de la operadora estatal, y anunció que se extenderá el paro iniciado en la jornada de ayer, “hasta que YPF dé respuestas al pueblo de Santa Cruz”.

Iniciando su discurso, Güenchenen agradeció la presencia de “todos los que se han sumado” haciendo especial énfasis en el gobernador Claudio Vidal, puntualizando que “es un orgullo después de muchos años en que ningún gobernador se había puesto al frente de esta lucha”.

“Son momentos difíciles para nuestra actividad, pero acá estamos los trabajadores, unidos, peleando por el bien común. YPF hace muchos años que comenzó un programa de retiro en Santa Cruz, un programa de retiro en todo el país con el petrolero convencional. Lo hizo en Mendoza, Chubut, Tierra del Fuego, y también se está yendo de Santa Cruz. Hace muchos años que no presenta un programa de inversión, que hable de perforación, de exploración. Hace muchos años que viene perdiendo producción” señaló Güenchenen.

En este punto, el Secretario General petrolero reseñó los números del decaimiento de la producción de YPF en la provincia. “En el 2016, se iban de forma mensual 2 millones de barriles de petróleo. En 2019, 1.500 millones salían de Santa Cruz. Y en 2024, 1 millón de barriles. Miren cuánto bajó la producción de petróleo en nuestra provincia. Más de 5.000 pozos parados, esperando que llegue un pulling, un workover a repararlos, a ponerlos a producir. Miren cómo han bajado las inversiones en nuestra provincia” señaló.

“Por ahí escuchaba hablar al ex presidente de YPF, y criticar esta postura. Quiero decirles que mejor se llame al silencio: tuvo todas las oportunidades de dar un giro a nuestra provincia, y el único giro fue a Vaca Muerta, porque a Santa Cruz no envió un solo peso. ¿Saben cuántos pozos no convencionales perforó YPF en Neuquén durante su gestión? Cientos. ¿Saben cuántos perforó en Santa Cruz? Ninguno” manifestó Güenchenen.

“Este programa sistemático de abandono que inició hace muchos años YPF, hoy lo viene a terminar Horacio Marín. Lamentablemente a nadie le gusta que se vaya YPF, porque somos argentinos y queremos a esta empresa. Pero queremos decirle a este tipo que en sólo 9 meses se cree más ypefiano que todos, que acá hay trabajadores que han dado la vida por YPF, para que sea lo que es hoy” puntualizó el Secretario General petrolero.

“Por eso, ya que tomaron la decisión de irse, queremos decirles que las puertas de Ramón Santos están abiertas. Que se vayan si quieren, pero que le devuelvan la dignidad al pueblo de Santa Cruz” resaltó.

Posteriormente, Güenchenen cuestionó la actitud de YPF de “condicionar a la empresas que quieren venir a invertir”, como así también intentar retirarse “sin poner un solo peso de remediación ambiental. Que paguen lo que tienen que pagar al pueblo de Santa Cruz”.

Finalmente, el Secretario General petrolero anunció que extenderá la medida de fuerza iniciada el martes. “Si alguien piensa que a las 20 vamos a levantar la medida de fuerza, se equivocaron. Vamos a ir a un paro general, hasta que YPF de soluciones, de respuestas al pueblo de Santa Cruz”.

Junto a Güenchenen, actuaron como oradores Pablo Mercado de APS; Marcelo Salgado de ATE YCRT; José Llugdar de Jerárquicos; Julio Gutiérrez por Vigiladores; y el Secretario de Organización a nivel nacional de la UOCRA, Rubén Pronotti. Cerrando la jornada, se dirigió a los presentes el Gobernador Claudio Vidal, quien emitió un efusivo discurso, en el que señaló que existe voluntad de diálogo, pero “sin condicionar el futuro de Santa Cruz”.

Además del SIPGER, el evento contó con la participación de referentes sindicales de la cuenca carbonífera, junto a los gremios UPCN; ATE, Jerárquicos, Vigiladores, APS, Luz y Fuerza, Profesionales y Técnicos, Fraternidad y UOCRA, entre otros, junto con representantes del gobierno provincial, legisladores, e intendentes y comisionados de fomento de distintas localidades de la provincia.