Guenchenen. “El gobierno tiene que responder a los trabajadores santacruceños, no nos vamos a quedar de brazos cruzados”

Provinciales-, Trabajadores pesqueros y portuarios de Santa Cruz organizaron una reunión para lograr soluciones a las problemáticas de la actividad pesquera, que hace varios años preocupa al sector. Con la presencia del secretario adjunto del Sindicato de Petroleros Privados, Rafael Guenchenen, el diputado por el pueblo de Las Heras, Hernán Elorrieta, el concejal deseadense Luis Gallardo, los ediles Gabriel Murua (Caleta Olivia) y Tomas Monteros (Las Heras) . También estuvieron el Vicegobernador Eugenio Quiroga, los legisladores de Puerto Deseado y Río Gallegos, Carlos Santi y Martin Chávez.

Con el objetivo de acercar posturas, trabajadores de cuatro puertos santacruceños se reunión con autoridades provinciales, legisladores y referentes de otros gremios. Obreros y estibadores del Puerto Caleta Paula, Puerto Deseado, Punta quilla y Punta San Julián pudieron expresar sus posturas ante la situación en la actividad pesquera provincial. Afirmaron que “lamentablemente lo que se pesca se va para otras provincias, no podemos darle valor agregado al producto, hemos presentados proyectos para desarrollar y nunca hemos sido escuchados” expresó un trabajador.

Tras la reunión el secretario adjunto petrolero, Rafael Guenchenen indicó “tienen todo el apoyo de los trabajadores de petroleros privados, hable con varios delegados y realmente es lamentable y vergonzoso lo que pasa en Santa Cruz. Siempre tenemos que estar dependiendo de otras provincias, ¿Por qué no sale el producto elaborado de acá? ¿por qué siempre afuera? Pasa con el petróleo. Tenemos que salir nosotros a pelear para recuperar esos puestos de trabajo.

Con estas políticas están haciendo pedazos las actividades. En la minería, este gobierno, deja entrar a miles de trabajadores extranjeros en los yacimientos, y no le dan lugar a los santacruceños”. En ese momento se produjo un tenso cruce con el vicegobernador, Eugenio Quiroga, a quien Guenchenen cuestionó y le marcó “hoy le tienen respuesta, hay proyectos que hace más de 10 años fueron presentados, y vos no los conocías. Si quieren sigan así, se van a equivocar y los trabajadores no nos vamos a quedar de brazos cruzados”.

Uno referente de los trabajadores portuarios de Punta Quila indicó “hace tiempo que esperábamos esta reunión, por fin una autorizad del ejecutivo provincial, se sentó en nuestra mesa, nosotros le planteamos la situación de los cuatro puertos. La verdad que es lamentable lo que está pasando, nosotros prácticamente, estamos con cero actividades de la pesca. La responsable de pesca nos dijo el año pasado en Casa de Gobierno, que iban a hacer una inversión de 280 millones de pesos”.

Por último, el trabajar indicó “le presentamos dos proyectos al gobierno, uno para la reactivación de la planta que está ociosa y que tuvo un incendio en el año 2013. Los cual generaría unos 150 trabajo y, el otro proyecto, el de la Milla 201, tiene a dos empresarios chinos con capitales que ya han invertido en el país y tiene la posibilidad de ingresar para los cuatro puertos de la provincia entre 60 y 100 barcos. También una inversión para ampliación de las plantas pesqueras y otras cuestiones relacionadas”