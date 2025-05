Guenchenen-, El SIPGER, celebro esta fecha patria como lo que verdaderamente representa

Santa Cruz-, Rafael Güenchenen; “Desde el Sindicato del Petróleo, Gas Privado y Energías Renovables (SIPGER), celebramos esta fecha patria como lo que verdaderamente representa: una herencia activa, una responsabilidad colectiva, un compromiso con nuestra historia y con el porvenir de nuestro pueblo trabajador.

Cada 25 de Mayo nos recuerda que la soberanía y la independencia son pilares fundamentales de nuestra nación, y defenderlos es nuestra responsabilidad irrenunciable. Quienes atentan contra esto, atentan contra el futuro de todo un pueblo.

Quiero expresar un reconocimiento profundo a cada compañero y compañera de la Comisión Directiva, a los delegados, colaboradores, afiliados y a la Agrupación Petrolera Santacruceña. Gracias. Su entrega, su esfuerzo desinteresado, su organización y su amor por el otro hicieron posible una jornada inolvidable: más de 50.000 porciones de locro popular distribuidas en el acto central del 25 de Mayo.

Pero no fue sólo un despliegue logístico impecable. Fue mucho más. Fue un gesto profundo de compromiso con nuestras raíces y con los valores que sostienen la dignidad del pueblo argentino. Porque la solidaridad entre trabajadores no es caridad: es justicia social en movimiento, es el reflejo vivo de una Patria que no se rinde. Cuando el pueblo se reúne a compartir el pan, la memoria y la bandera, está defendiendo algo más grande: la dignidad colectiva.

En cada olla humeante, en cada mano tendida, en cada mirada emocionada vimos la verdadera cara de la Argentina: la de sus trabajadores organizados, la de su pueblo que no baja los brazos, la de su identidad construida desde abajo, con esfuerzo, coraje y lealtad.

La historia nos enseñó que la libertad y la independencia no se decretan: se conquistan día a día con unidad, conciencia y organización. Este 25 de Mayo, esa unidad no fue un discurso: fue un hecho concreto, palpable, hecho de trabajo y de amor por la Patria.

En nuestra provincia sabemos que la forma de honrar esa herencia no está en los discursos vacíos, sino en el trabajo cotidiano: defendiendo nuestros recursos, fortaleciendo nuestra producción, protegiendo los límites de nuestras fronteras y poblando esta tierra inmensamente hermosa que nos tocó habitar. Porque construir una Patria no es un acto abstracto: es cuidar lo que es nuestro, generar oportunidades con justicia y distribuir con equidad, para que cada rincón de Santa Cruz tenga futuro.

También quiero agradecer y felicitar especialmente al compañero gobernador Claudio Vidal, no sólo por su presencia y acompañamiento, sino por haber hecho posible un emotivo e histórico desfile cívico-militar en la zona norte de Santa Cruz, algo que no ocurría desde hacía décadas. Su decisión de recuperar nuestras fechas patrias y de pensar una provincia verdaderamente federal, sin diferencias ni distinciones, nos convoca a seguir construyendo una Santa Cruz con igualdad de oportunidades para todos los rincones del territorio.

Porque no hay destino justo sin memoria. No hay democracia real sin participación. No hay Patria sin pueblo organizado.

Desde SIPGER renovamos nuestra fe en una Argentina que no se arrodilla, que no se entrega, que se construye con manos obreras, con conciencia federal y con compromiso social. Una Argentina que nace en cada acto solidario, en cada puesto de trabajo defendido y en cada bandera que se alza con orgullo.

¡Feliz Día de la Patria, compañeros!

Sigamos caminando juntos, con dignidad y firmeza, hacia una Argentina más justa, equitativa, soberana y fraterna.

