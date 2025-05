Guenchenen: Este edificio, es la materialización de una estrategia sólida y visionaria

Santa Cruz-, Quiero decirle una vez más, que cumplimos un compromiso contraído, que en este caso es mucho más que un logro. Hablamos de la adquisición de un edificio emblemático en Río Gallegos, un espacio que será el corazón de nuestro crecimiento en la capital provincial, algo que todos los afiliados se merecen y una institución tan grande como la nuestra debía tener.

En tiempos de adversidad, este hito no solo nos fortalece, sino que demuestra que, unidos, podemos convertir los desafíos en oportunidades, que debemos siempre mirar para adelante, resistir y crecer. Es fundamental seguir creyendo, invirtiendo y trabajando por el bienestar de la familia petrolera y de toda Santa Cruz. Nuestra industria es el motor de la provincia, y nuestro trabajo, como tantas veces hemos demostrado, es esencial.

Este edificio, estratégico y de tres plantas, no es solo una inversión patrimonial: es la materialización de una estrategia sólida y visionaria. Albergará nuestra sede sindical y los servicios de la Mutual 12 de Septiembre, convirtiéndose en un punto de encuentro para nuestra comunidad petrolera y toda la comunidad. Ya estamos proyectando su expansión, porque soñamos en grande.

En tiempos complejos para la actividad, seguimos demostrando que el gremio que planifica, invierte y gestiona, no nos quedamos paralizados, no nos desentendemos, seguimos avanzando, buscando soluciones a los problemas y demostrando que SIPGER es una institución modelo no solo en la provincia, en todo el país. Esta adquisición no es casualidad: forma parte de una política federal que busca estar cerca de cada trabajador petrolero, en cada rincón de la provincia. Reafirmamos nuestro compromiso con Santa Cruz, con su desarrollo energético y con las oportunidades que proyectos como Palermo Aike traerán para todos.

Cada afiliado que confía, cada voz que suma, cada mano que se alza para defender derechos, hizo posible este paso histórico. No es un logro de paredes, sino de personas: de la unidad inquebrantable que nos define. Seguiremos gestionando con transparencia, defendiendo lo conquistado y trabajando incansablemente por mejoras concretas en su calidad de vida.

– Porque el sindicalismo que crece con su gente, no se detiene.

– Porque en la unión está nuestra fuerza, y en la acción, nuestra esperanza.

Juntos, seguiremos escribiendo esta historia.

