Santa Cruz-, Así lo anunció el Secretario General del Sindicato Petrolero, Rafael Güenchenen, en la Asamblea de Memoria y Balance del Sindicato Petrolero realizada en el polideportivo Patricio Azócar de Pico Truncado. Por unanimidad, los afiliados dieron su beneplácito al acto de fiscalización y control de lo actuado en el ejercicio económico del año 2023.

Se trata de la décima asamblea de memoria y balance impulsada por este equipo de trabajo, liderado inicialmente por Claudio Vidal y hoy comandado por Rafael Güenchenen. A través de este tipo de encuentros, se transparentan las finanzas de la institución, al tiempo que se comparte con los afiliados la proyección a futuro del Sindicato Petrolero en cada una de las localidades donde tiene actividad.

“Quiero agradecer al equipo de administración, que encabeza el tesorero Diego Nieto, pero también a los que cuidan los recursos del sindicato, y a cada compañero que pone un granito de arena para que estas obras lleguen a nuestros afiliados” señaló Güenchenen, iniciando su discurso.

“Los polideportivos, los colegios, el feed lot, fueron hechos con mano de obra propia, de nosotros, del cuerpo de delegados, de muchos trabajadores. Quiero agradecerles de corazón, porque esto no se hace si no están ustedes” añadió el dirigente.

“Es importante destacar cómo se ha ampliado el Sindicato con el nuevo estatuto” resaltó Guenchenen, añadiendo que “hacía mucho tiempo que los trabajadores de las estaciones de servicios nos pedían la representación. Fue un fuerte reclamo que hizo esta comisión directiva, un logro muy grande”.

También destacó la “postura muy fuerte que hemos tenido cada vez que reclamamos paritarias, incrementos salariales, y el año pasado, hemos logrado uno de los aumentos más grandes que tuvo la actividad sindical en el país”.

“Esto nos pone muy bien, pero también, entendemos que todos tenemos familiares que no son de la actividad petrolera, y es un sabor agridulce, porque vemos que pierden el poder adquisitivo. Y esto es parte de la ausencia de una CGT nacional que no estuvo a la altura de las circunstancias, que no reclamó, y por eso, hoy muchos trabajadores están pagando las consecuencias. Tenemos que tener en cuenta la ausencia de dirigentes sindicales a lo largo del país que pongan lo que tienen que poner” exclamó el dirigente.

“Más allá de que nuestro compromiso a nivel político hizo que el máximo líder de este sindicato tome las riendas de la provincia, seguimos viendo grandes obras: el polideportivo en Rio Gallegos, la ampliación del polideportivo de Pico Truncado; el feed lot; y también en la parte educativa: hicimos la Escuelas de Viento en Pico Truncado, luego Las Heras, y el año pasado hicimos un gran esfuerzo para enorgullecernos con la escuela agro-técnica en Rio Gallegos, una escuela que empezó a funcionar este año, una escuela modelo, algo que veíamos muy lejos, pero con el compromiso de todos y una administración coherente pudimos lograr, para los hijos de los trabajadores petroleros” manifestó Güenchenen.

“Este tiene que ser un año donde también podamos lograr aquellos sueños y compromisos que hemos asumido con nuestros afiliados” reflexionó el Secretario General petrolero. “Yo ya lo había anunciado: vamos a avanzar con la escuela secundaria en Las Heras, en Pico Truncado, es un pedido de los trabajadores que mandan sus hijos a la Escuela del Viento, porque es un colegio que brinda una educación en un nivel muy avanzado, sin pérdida de clases. Es darle a la sociedad lo que la sociedad nos da con mucho cariño, y qué mejor que a través de la educación de nuestros niños” añadió.

“Con esta mirada vamos a avanzar con algo que anuncié también, que es la Escuela del Viento en Caleta Olivia, un pedido de todos los afiliados, y esto lo vamos a hacer con la operadora Pan American. Vamos a avanzar en la construcción del polideportivo en Caleta Olivia, uno de los más grandes del país, así que quiero pedir el mayor esfuerzo a todo el equipo que tenemos trabajando en ese proyecto” puntualizó el dirigente, reseñando también el inicio de la obra de la sede sindical en Las Heras.

“Este va a ser un año de mucho trabajo y esta Comisión Directiva va a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para seguir levantando este sindicato. Quiero pedirles el compromiso, hay mucho por hacer. Venimos a seguir empujando este proyecto en beneficio de todos los trabajadores” finalizó Güenchenen.

ANTECEDENTES Y PERSPECTIVAS FUTURAS

Entre los antecedentes, se destacó la continuidad de los distintos planes de inversión en las diversas localidades donde hay presencia sindical, como así también se mencionó la construcción del colegio de Río Gallegos y el feed lot de Cañadón Seco, junto avanzamos en la construcción del Polideportivo de Rio Gallegos y la ampliación del Polideportivo de la localidad de Pico Truncado.

Se resaltó la reforma estatutaria (que pasó a incluir trabajadores de emprendimientos de energías renovables y estaciones de servicios), la entrega de más de 10.000 kits escolares, y los importantes incrementos salariales logrados (que terminaron por configurar una pauta salarial 2023 superior al 287,5%)