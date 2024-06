Güenchenen: Los vecinos dejaron de ser prioridad para la Municipalidad de Rio Gallegos

Santa Cruz-, Así aseguró el dirigente, en referencia a la falta de recolección de basura por parte del Municipio de Rio Gallegos. Junto a la Agrupación Petrolera Santacruceña y vecinos de la ciudad llevaron a cabo una extensa jornada de Recolección Urbana de Residuos en diversos barrios de Río Gallegos.

En el día de la fecha, integrantes de la agrupación, concejales y vecinos se sumaron a esta iniciativa, demostrando su compromiso con la ciudad y el medioambiente. “La acumulación de residuos es un problema que afecta a la calidad de vida de todos, y esta acción conjunta busca contribuir al bienestar y la salubridad de la comunidad”, aseguraron.

Los concejales Victoria Ojeda, Ayrton Ruay y Giuliana Tobares, afirmaron que presentaron diversos pedidos de informes al ejecutivo municipal, Pablo Grasso, con respecto al funcionamiento de la recolección de residuos en el ejido urbano y el plan de abordaje que tiene la Municipalidad en este sentido. Pero no tuvieron respuesta alguna.

“La falta de recolección de basura por parte del Municipio ha sido un problema que afecta a nuestra comunidad, y hoy decidimos actuar. Vecinos, voluntarios y funcionarios del partido SER se sumaron a esta iniciativa, demostrando su compromiso con la ciudad y su entorno” puntualizó Guenchenen en sus redes sociales.

“Quiero felicitar a los colaboradores de la agrupación, vecinos que se sumaron y los ediles que se pusieron al frente de esta problemática denunciando la falta de respuesta por parte del municipio de Rio Gallegos” añadió el dirigente.

Por otra parte, el referente del SIPGER en Rio Gallegos, Pablo Méndez indicó que “nos sumamos al pedido de los vecinos ya que todos somos parte de esta comunidad. Que la ciudad tenga este tipo de problemas no es real de los propios trabajadores de sector, sino del ejecutivo municipal que por testimonio de los mismos trabajadores, sabemos que no entregan los Elementos de Protección Personal en tiempo y forma, y no invierten lo suficiente para cubrir el servicio en toda la ciudad”.