Güenchenen: Marín está haciendo el negocio más grande de las últimas décadas con YPF

Santa Cruz / Las Heras-, Así lo expresó el Secretario General del Sindicato Petrolero, Rafael Güenchenen, en el marco de la multitudinaria asamblea que tuvo lugar en Las Heras, en reclamo a las políticas de desinversión y la falta de respeto de la operadora estatal.

“Gracias a todos por ponerse de este lado en este momento tan difícil que estamos atravesando en la actividad petrolera. La semana pasada cuando escuchaba ese discurso de odio del presidente de YPF, pensaba cómo contestarle, y sinceramente es muy difícil contestarle a una persona que no estuvo. Nosotros vamos a hablar de YPF porque estamos en YPF, estuvimos en YPF, y logramos que YPF sea lo que es gracias al sacrificio, al sudor y al lomo de cada uno de los compañeros que están presentes hoy aquí” expresó Güenchenen, iniciando su discurso.

A continuación, el dirigente reseñó los motivos de la elección de Las Heras como sede para esta multitudinaria asamblea, “una localidad que sostuvo los puestos de trabajo de muchas provincias, de muchos yacimientos en momentos complicados, inclusive en Vaca Muerta. ¿De donde piensan ustedes que salieron los recursos para que Vaca Muerta sea lo que es hoy?”.

La asamblea tuvo un marco multitudinario, con la presencia de más de 16.000 personas. Junto a Güenchenen, se dirigieron a los presentes el Diputado Sergio Acevedo y el Secretario General de Petroleros Jerárquicos, José Llugdar. A su vez, participaron intendentes de distintas localidades de la región, y representantes legislativos tanto comunales como provinciales.

“A lo largo de estos últimos años, la operadora YPF dejó de invertir, dejó de perforar, y dejó de hacer nuevas exploraciones. Eso llevo a que de los 2 millones de barriles de petróleo que salían de forma mensual, hoy hemos perdido un 50%. Y esa baja de producción nos lleva a que hoy YPF tome la decisión de retirarse” explicó Güenchenen.

Posteriormente, el Secretario General del Sindicato Petrolero reflexionó que “claramente está muy apartado Marín y este gobierno nacional de los pilares sobre los que se formo YPF, que es buscar la industrialización del país, el autoabastecimiento, fortalecer la industria nacional, las pymes, las empresas regionales. Hacer inversiones en cuanto a nuevas perforaciones, buscar nuevos yacimientos, manejar el recurso petrolero y gas del país, y fundamentalmente tener el compromiso social con los pueblos de nuestro país. Claramente están muy lejos”.

En este sentido, en referencia a las políticas implementadas por el gobierno nacional, Güenchenen aseguró que buscan “que después pase como pasó con el correo argentino, como quieren hacer con aerolíneas argentinas, como quieren hacer con el banco nación y con todas las empresas del estado. También vienen por YPF. También vienen a vender a YPF”.

“QUE MARÍN HAGA PATRIA Y SE VAYA DE YPF”

En otro segmento de su discurso, el Secretario General del Sindicato Petrolero confesó que hace algunos días, Marín le envió a decir que los yacimientos santacruceños funcionarían con 2800 trabajadores menos. “¿Saben qué le dije? Que dé el primer paso Horacio Marín, y que sea el primero de los 2800 que ponga la renuncia, que haga patria y que se vaya de YPF. Acá vamos a defender los puestos de trabajo” exclamó Güenchenen.

“Señores empresarios: si quieren venir a quedarse con los yacimientos que hoy está dejando YPF es con inversión, es manteniendo las fuentes de trabajo, el compromiso social con los pueblos. Y les puedo asegurar que si vamos por ese camino, el sindicato va a estar presente acompañando, fortaleciendo, dando impulso a esas ideas. Pero si vienen con esta idea de bajar actividad, de pensar que nuestros yacimientos funcionan con 2800 puestos menos, mejor que ni vengan porque van a salir más rápido de lo que llegaron”.

“Marín está haciendo el negocio más grande de las últimas décadas con YPF, vendiendo todo, entregando los yacimientos convencionales” complementó Güenchenen, quien anunció que solicitará a los diputados Sergio Acevedo y José María Carambia, y a la senadora Natalia Gadano, la presentación de un proyecto de ley donde le pidan explicaciones a Horacio Marín de cómo está entregando los yacimientos convencionales del país.

“ACÁ HAY INTERESES OSCUROS QUE NO NOS ESTAN DICIENDO”

En el segmento final del discurso, Güenchenen aseguró que “es mentira que pierden plata. Acá no se quieren ir porque pierden plata. Acá hay otros intereses oscuros que no nos están diciendo. No vengan con mentiras”.

“No puede ser que el señor Marín se quiera retirar sin dar explicaciones del pasivo ambiental, qué piensa hacer con el pasivo ambiental, con el pasivo laboral, quién se hace cargo. Mira qué fácil es decirle les dejo el pasivo ambiental a los que vienen, mira que vivo que sos. Mira que fácil la haces” señaló el secretario general petrolero.

“Si YPF se quiere ir que pague el pasivo ambiental que hizo durante todos estos años que estuvieron operando los yacimientos, que pague el pasivo laboral. Mira qué fácil es decir ‘nos vamos de Santa Cruz’, poner fecha limite el primero de enero. ¿Quién te pensás que sos, para venir a jugar con la necesidad de los santacruceños con una empresa nacional?” añadió.

“Y un consejo: si van a negociar con empresas, empiecen a hacerlo primero con la gente adentro, porque no vamos a permitir que vengan a despedir 2800 trabajadores, eso no se los voy a permitir. Vamos a dar la pelea, defendiendo al pueblo. Este es mi compromiso con todo el pueblo de Santa Cruz” finalizó Güenchenen.