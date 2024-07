Las Heras-, El caso se dio a conocer en las redes sociales y rápidamente se viralizaron.

«Guadal» y «Cachetona» aparecieron muertos el dia lunes 15.

⚠️SE OFRECE $100.000 DE RECOMPENSA A QUIEN BRINDE INFORMACIÓN CON FOTOS O VIDEOS DE ALGUNO DE ELLOS DOS⚠️

La denuncia en redes sociales dicen lo siguiente:

•Cachete fue encontrada en la calle Ramos Mejía, al lado del lavadero Mab y era la callejera de mi compañera, le dio todo siempre, jamás le falto nada, hasta estaba planeando todo para llevársela.

Fue un basura que le arrebato la vida de la peor manera. La dejaste a la vista para que la vean, solo buscas hacer daño. La ahorcaste y de ahí la clavaste.

•Guadal, fue encontrado en mi terreno, mi refugio, mi espacio que tanto me costó poner en condiciones para que ellos estén bien y que le sigo metiendo hoy en día, siempre quise tenerlo en anónimo por miedo a que les hagan algo, son todos rescatados, por más que estén en adopción me duele loco, no tengo palabras para decir lo que pienso de las personas que hicieron esto, porque sé que no es uno solo el que entro, me ahorcaste a un perro, me rompiste todo su alimento, las donaciones de fideos, arroz todo me tiraste, te tomaste el laburo de tirarme las capitas de ellos en el patio, ¿por qué no te robaste nada?, solo buscabas hacerme daño, lo ahorcaste con el collar de otro de mis rescatados.

⚠️MI NÚMERO ES 2975143401 O LE MANDAN PRIVADO A Mica Cárdenas