Homenajearon al árbitro Julio Benítez

Las Heras-, Julio Benítez falleció el 27 de junio tras luchar contra el Covid-19. Su muerte causó gran pesar en el ámbito deportivo. «Julio, siempre te recordaremos, colega y gran amigo», se leía el cartel con el que salieron al campo de juego los 10 árbitros que estuvieron el fin de semana pasado en la cancha de Deportivo Las Heras.

Este sábado en la previa de los encuentros que se disputaron en la cancha del Deportivo Las Heras, la Asociación de Árbitros realizó un importante y sentido homenaje al árbitro Julio Benítez.

“Julio, siempre te recordaremos, colega y gran amigo”, expresa el cartel con el que salieron al campo de juego los 10 árbitros que estuvieron presentes. Además, la esposa y los familiares de Julio asistieron al homenaje y todo se unió en un gran silencio con aplausos para el “Negro”, como era apodado el árbitro.

Julio falleció el 27 de junio producto de luchar contra el Covid-19, que lamentablemente derivó en su fallecimiento y esto produjo una gran tristeza en el mundo del arbitraje de Las Heras, ya que era una persona que estaba involucrada hace años, a pesar de que ya se había retirado.

Armando Cáceres, compañero del arbitraje, lo definió de esta manera: “Siempre va a ser respetado y recordado como uno de los mejores árbitros que yo he conocido. Desde el 2010 en adelante, él me invitó a arbitrar en la liga y era un árbitro al que no le temblaba el pulso para sacar los partidos bravos y no le temblaba la roja”, expresó en el programa radial Tercer Tiempo.

Por último, Julio, además de ser árbitro en fútbol 11, se destacó en el fútbol de salón de Las Heras, donde participó de torneos patagónicos y nacionales. (Nota: La opinión Austral)